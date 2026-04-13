Među dokazima protiv Mlađana i RTL-ov Dosje Jarak: Hoće li među svjedocima biti i Andrija?

Nastavljeno je suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu. Ovaj put, u sudnicu nisu smjeli novinari jer je zbog zaštite privatnosti svjedoka - javnost isključena. Kao i svaki put do sada, Mlađan je iz Lepoglave dovezen uz jake mjere osiguranja. Okružen specijalnim pravosudnim policajcima - najpoznatiji trostruki ubojica i jutros je doveden na varaždinski Županijski sud malo prije 9 ujutro. Čim su pravosudni policajci otključali vrata marice - medije je prostrijelio pogledom, pa ušao u sudnicu. A ondje nije bilo novinara jer je javnost zbog zaštite svjedoka i osjetljivih podataka bila isključena. Nakon nekoliko sati čitanja podataka - prvo je izišao Mlađanov odvjetnik.

Borislav Planinc objasnio je da je dugo trajalo jer se radilo o čitanju dokaza pismenog materijala, bilo je dosta ponavljanja. Mlađana se tereti da je iz Kaznionice Lepoglava, u kojoj služi dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmice, poticao na daljnje otmice, ali i ubojstva svjedoka.

O svemu je u RTL-ovoj emisiji Dosje Jarak prvi progovorio njegov vjenčani kum, cimer iza rešetaka - Željko Bijelić.

Što je s crvenom bilježnicom?

"Srđan Mlađan ima jednu crvenu bilježnicu na svojem pologu u kojem opisuje kome,šta i zbog čega će radit kad izađe van. Srđan Mlađan je tražio da ja ubijem ljude koji se nalaze u toj njegovoj bilježnici", rekao je Bijelić za Dosje Jarak.

Bijelić kao svjedok na sud dolazi sljedeći tjedan. A Srđan Mlađan zatražio je da se kao dokazi uvrste i materijali iz Dosjea Jarak. Na pitanje jesu li na sud stigli materijali iz Dosjea Jarak, Planinc kaže:

"Nešto je stiglo, nešto nije. Nisam pogledao spis do kraja. Navodno je danas nešto stiglo, ali nisam dobio još", rekao je, a na pitanje hoće li kolega Jarak biti svjedok kaže:

"O tome još nije odlučeno".

Srđan Mlađan na prošlom ročištu tražio je da mu sutkinja bilježnicu vrati, što će sud, kaže Mlađanov odvjetnik, i učiniti čim se sve iskopira.

"Na današnjoj raspravi koja je bila tajna zapravo ne mogu iznositi nikakav sadržaj što se danas događalo, ali radilo se o izvođenju dokaza koje je predložilo Državno odvjetništvo na kojemu se temelji optužnica, a u odnosu na koje je javnost isključena", rekla je Ksenija Vidović Vincek, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Srđan Mlađan na slobodu je trebao biti pušten sljedeće godine, ali s obzirom na novu optužnicu i nove planove, čini se kako iz Lepoglave neće izići tako skoro.