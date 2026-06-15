Bonnie Tyler se probudila iz inducirane kome! 'Stanje joj je i dalje ozbiljno'

Poznata velška pjevačica Bonnie Tyler (75) probudila se iz inducirane kome u Portugalu nakon što je, prema navodima, pretrpjela srčani zastoj. Iako joj se stanje poboljšava, i dalje je hospitalizirana na intenzivnoj njezi te je njezin oporavak spor, donosi Metro.

"Bonnie više nije u komi, ali i dalje je ozbiljno bolesna. Iako se njezino stanje poboljšava, proces oporavka je spor“, izjavio je njezin predstavnik za medije.

Prema navodima britanskih medija, pjevačica se i dalje nalazi na odjelu intenzivne njege u gradu Faro u Portugalu, a liječnici očekuju potpuni oporavak.

Hitna operacija nakon ozbiljnih komplikacija

Pjevačica, najpoznatija po hitu 'Total Eclipse of the Heart' iz 1983. godine, ranije je imala ozbiljne zdravstvene probleme koji su u svibnju doveli do hitne operacije crijeva te uklanjanja slijepog crijeva.

Kasnije je otkriveno da je tijekom liječenja doživjela srčani zastoj te je morala biti reanimirana.

Kako je došlo do zdravstvenih problema

Tyler je, prema informacijama, prvo osjetila zdravstvene tegobe u Londonu te je posjetila liječnika, no tada nisu otkriveni ozbiljniji problemi.

Nakon toga otputovala je u Algarve, gdje su se bolovi u trbuhu naglo pogoršali.

Foto: Dominic Lipinski/PA Images/Profimedia

Njezin dugogodišnji prijatelj Liberto Mealha rekao je:

"Odlučila je otputovati u Algarve, gdje je počela osjećati jake bolove u trbuhu. Dva dana kasnije otišla je u privatnu bolnicu, koja ju je hitno prebacila u bolnicu u Faru jer joj je puklo slijepo crijevo i bila je potrebna hitna operacija.“

Komplikacije nakon operacije

Liječnici su je stavili u induciranu komu kako bi joj olakšali oporavak nakon operacije, no kasnije su nastale dodatne komplikacije.

Foto: Michael Palmer/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Prema portugalskim medijima, nekoliko tjedana kasnije došlo je do srčanog zastoja dok su liječnici pokušavali probuditi pjevačicu iz kome.

Otkazani nastupi i podrška obožavatelja

Zbog zdravstvenog stanja otkazani su svi njezini nastupi do kraja kolovoza.

Njezin menadžment zahvalio je obožavateljima na podršci:

"Željeli bismo zahvaliti svima na ogromnoj podršci i suosjećanju iz cijelog svijeta.“

Bonnie Tyler, pravim imenom Gaynor Sullivan, već godinama dijeli život između Južnog Walesa i portugalskog Algarvea, regije u kojoj je često boravila još od snimanja jednog od svojih albuma, a u kojoj je ostala i tijekom pandemije COVID-19.