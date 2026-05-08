Glazbena ikona Bonnie Tyler u induciranoj komi, liječnici se bore za njezin život

Svijet s velikom zabrinutošću prati vijesti iz Portugala, gdje se velška pjevačica Bonnie Tyler (74) nalazi u induciranoj komi nakon hitne operacije crijeva. Iako su prve informacije nakon zahvata bile ohrabrujuće i govorile o stabilnom stanju, situacija se naglo i dramatično pogoršala, a jedna od najvećih rock-diva osamdesetih sada diše uz pomoć respiratora na odjelu intenzivne njege. Glasnogovornik pjevačice u četvrtak navečer iznio je nove informacije o njezinu zdravstvenom stanju, javlja BBC.

Neočekivani preokret nakon operacije

Drama je započela krajem travnja kada je Bonnie Tyler hitno prevezena u bolnicu u gradu Faru na jugu Portugala. Uzrok je bila perforacija crijeva, stanje koje zahtijeva hitnu kiruršku intervenciju. Nakon operacije, njezin glasnogovornik obratio se javnosti s umirujućim vijestima, potvrdivši da je zahvat prošao dobro te da se pjevačica oporavlja prema očekivanjima.

Međutim, samo nekoliko sati kasnije, klinička slika se potpuno promijenila. Njezino se zdravstveno stanje iznenada pogoršalo, što je natjeralo liječnički tim na drastične mjere. Kako bi se njezinu tijelu pružila najbolja moguća prilika za oporavak i smanjio pritisak na vitalne organe, donesena je odluka da je se stavi u induciranu komu.

Borba za život na intenzivnoj njezi

Prema informacijama koje prenose portugalski mediji, pjevačica je trenutno bez svijesti i njezino disanje u potpunosti ovisi o respiratoru. Smještena je na odjelu intenzivne njege, gdje je pod stalnim nadzorom specijalističkog tima. Liječnici navodno ne mogu sa sigurnošću predvidjeti kako će se njezino stanje razvijati u narednim danima, što dodatno pojačava zabrinutost.

Život posvećen glazbi i planovi prekinuti bolešću

Bonnie Tyler, pravim imenom Gaynor Hopkins, svjetsku je slavu stekla svojim jedinstvenim, promuklim glasom koji je postao njezin zaštitni znak. Vrhunac karijere doživjela je osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada je top ljestvice osvojila bezvremenskim hitovima kao što su balada "Total Eclipse of the Heart" i energična rock-himna "Holding Out for a Hero". Njezina glazba obilježila je cijelu jednu generaciju i osigurala joj status glazbene legende.

Pjevačica već godinama živi na relaciji između Ujedinjenog Kraljevstva i svoje kuće u Portugalu, zemlji koju smatra svojim drugim domom. Krajem ove godine trebala je krenuti na veliku europsku turneju, kojoj su se njezini obožavatelji iznimno radovali, no sada je sudbina tih nastupa potpuno neizvjesna.

