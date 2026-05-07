Bonnie Tyler hitno hospitalizirana i podvrgnuta operacijskom zahvatu

Slavna britanska glazbenica Bonnie Tyler (74) hitno je operirana zbog problema s crijevima. Zahvat je obavljen u gradu Faro u Portugalu, gdje cijenjena umjetnica posjeduje nekretninu.

Nedugo nakon operacije, njezini predstavnici za medije potvrdili su da je zahvat prošao uspješno te da se glazbenica oporavlja prema očekivanjima.

Foto: kpa/United Archives/Profimedia

"Operacija je prošla dobro i sada se oporavlja. Znamo da će cijela njena obitelj, prijatelji i obožavatelji biti zabrinuti zbog ove vijesti i poželjet će joj sve najbolje za potpuni i brz oporavak," stoji u priopćenju koje prenosi BBC.

Iako je trenutno usmjerena na oporavak od operacije, Bonnie Tyler ne planira dulju stanku u karijeri. Pred njom su već zakazani koncerti na Malti i u Njemačkoj, dok čitava turneja uključuje nastupe u Austrija, Mađarska, Turska i Rumunjska.

