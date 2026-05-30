ZA PJESMU 'ZAGORA'

Thompsonove kćeri inače izbjegavaju javnost, no sada privlače pažnju u novom spotu
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Thompson je nedavno objavio spot za pjesmu 'Zagora', a u spotu se pojavljuju i njegove dvije kćeri kojima je ovo prvi put da na ovaj način sudjeluju u očevim projektima

30.5.2026.
8:56
Hot.hr
Ivica Galovic/PIXSELL
Popularni hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson i njegova supruga Sandra dugo su svojoj djeci omogućavali život u potpunoj privatnosti držeći ih podalje od očiju javnosti. No, čini se da se obitelj polako otvara jer posljednjih mjeseci članove obitelji Perković sve češće viđamo u javnosti.

Najnoviji hit "Zagora" Marka Perkovića donio je pravo iznenađenje: u spotu su glumačku ulogu dobile upravo njegove kćeri Diva Marija i Katarina.

18-godišnja Diva Marija predstavila se plesnim pokretima, dok je 16-godišnja Katarina jahala konja u elegantnoj sceni te tako pokazala svoj talent i ljubav prema jahanju.

Odluka da djeca sudjeluju u spotu mnogima je bila neočekivana, no posljednjih mjeseci upravo su Diva Marija i Katarina često u fokusu medija.

Diva Marija ranije ove godine privukla je veliku pažnju jer se odlučila služiti vojni rok, a ponosni roditelji stajali su uz nju na svečanoj prisezi u vojarni u Požegi. Prije toga, glumila je u filmu "Diva", filmu inspiriranom legendarnom Divom Grabovčevom. Također, Katarina se već neko vrijeme uspješno bavi jahanjem pa ni ne čudi da je upravo ona angažirana u spotu.

Uz Divu Mariju i Katarinu, Marko i Sandra roditelji su i Katarinine blizanke Cvite, te sinova Šimuna (22) i Ante Mihaela (21). 

Marko Perković Thompson
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
