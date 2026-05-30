DRAMA U KARLOVCU /

Lančan sudar na A1, ima teško ozlijeđenih: Ljudi preskakali ogradu da se spase

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

30.5.2026.
10:48
danas.hr
Više vozila sudjelovalo je u noći na subotu u prometnoj nesreći na autocesti A1 na području Karlovca, javlja karlovačka policija.

Kaos je počeo oko 1.10 sati, dok je vozač (48) u automobilu kutinskih registracija vozio u smjeru Zagreba. Nije se kretao sredinom trake, već je sišao s kolnika ulijevo i udario metalni odbojnik, a potom u dvostranu zaštitnu metalnu ogradu centralnog pojasa, koju je pritom odbacio na lijevu, suprotnu traku. Vozilo se nastavilo nekontrolirano kretati te je prije zaustavljanja više puta udarilo u ogradu centralnog pojasa. 

Tada je kolničkom trakom našilo više osobnih i teretnih vozila koji su išli prema Karlovcu. Nisu mogli izbjeći ogradu koja je bila na kolniku te su udarili u nju. Na predmetnu ogradu prvi je naletio vozač (24) osobnog automobila riječkih oznaka te su nastavio nekontrolirano kretati do udara u dvostranu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa autoceste.

Dvoje teško ozlijeđenih 

Zatim se pojavio 28-godišnjak u teretnom automobilu gospićkih registarskih oznaka, koji se zaustavio kako bi pomogao unesrećenima. Odmah potom na predmetnu ogradu naletio i vozač skupa vozila makarskih registarskih oznaka koji je uspio kontrolirati upravljač i prošao pored navedenih vozila zaustavivši se na prometnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi.

Nakon nekoliko trenutaka naišao je i automobil njemačkih tablica, kojeg je vozio 71-godišnjak. Nije uspio izbjeći ogradu te je prešao preko nje, a potom je u nekontroliranom kretanju udario u stražnji dio auta riječkih tablica, koji je pak nakon odbačaja udario u 25-godišnjakinju, putnicu tog vozila koja se tada nalazila vani. Vozač i još dvoje putnika nalet su izbjegli tako što su preskočili centralnu ogradu. Automobil se nastavio kretati te je udario u teretni automobil le priključno vozilo skupa vozila. 

"U prometnoj nesreći sudjelovali su hrvatski državljani te su teško ozlijeđeni 48-godišnji vozač i 25-godišnjakinja koja je bila pored vozila, dok su lakše ozlijeđeni 71-godišnji vozač i 63-godišnja putnica iz njegovog vozila. Protiv 48-godišnjeg vozača nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava", navela je policija. 

Prometna NesrećaA1KarlovacPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
