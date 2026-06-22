Slavonci spas od vrućina traže na Orahovačkom jezeru: 'Ima jesti, piti, osvježenja, hlada'

Spas od vrućina građani Orahovice, ali i brojni Slavonci pronašli su na omiljenom Orahovačkom jezeru. U zelenoj oazi Parka prirode Papuk, izletište s jezerom i sportsko rekreacijskim sadržajima, idealno je za opuštanje u prirodi.

Temperatura zraka plus 30, Orahovačkog jezera 25 i najbolje je rashladiti se kupanjem.

"Jezero nam je spas u ovim ljetnim danima, svaki dan poslije posla na jezero, vikendima i ovdje je totalna uživancija", kaže Irena iz Orahovice.

"Imate jesti, piti, imate vode, osvježenje, hlada, prekrasno, najljepše jezero u cijelom regionu", kaže Drago iz Orahovice.

Jezero se nalazi na obroncima Papuka u neposrednoj blizini Orahovice, a omiljeno je svim Slavoncima.

"Volimo doći na Orahovačko jezero, sunčamo, kupamo se, igramo odbojku", kaže Mila iz Osijeka.

"Uvijek dođemo, dobro je malo i hladovine i šuma i tako", kaže Emanuel iz Višnjevca.

"Ima puno hlada, što je lijepo, čista voda", kaže Marija iz Požege.

Orahovačko jezero je umjetno, no voda u njemu prirodna je jezerska.

"Sve je ovo stvoreno da ljudi dođu uživati u prirodi, čistoj pitkoj izvorskoj vodi koja se svaka dva tjedna kontrolira i šalje na analizu, ona je izvrsne kakvoće", kaže Tonino Rađenović, suradnik za marketing i informiranje komunalnog poduzeća Ružica grad d.o.o.

Jezero se prazni svake godine

Na izletištu uz jezero niz je sportsko rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja, a posjetitelji rado pokazuju i svoje kulinarske vještine. Nakon jela, odmara se u hladu ili na suncu, naravno uz oprez i zaštitu.

"Mažemo se kremama, imamo kape, naočale", kaže Marija iz Požege.

"Odemo tu malo gore u hlad, malo se namažemo kremicama kome treba i djeca, ali uglavnom voda, voda, samo voda, ja sam tu cijeli dan u vodi, paše mi zbog zdravlja, zbog svega", kaže Drago iz Orahovice.

Na Orahovačkom jezeru uistinu uživaju svi pa čak i oni koji ne znaju plivati.

"Kupamo se, plivati ne znam, ali učim se, evo djeca me uče plivati, nikada nisam bio na moru. Uče me plivati, evo, imam 47 godina i ne znam plivati, a ne šalim se", kaže Ilija iz Đakova.

Svake godine jezero se prazni i uređuje kako bi ljeto dočekalo spremno.

"Kupalište je prekrasno uređeno, okoliš, parkirna mjesta uređena, znači sve je po mjeri čovjeka, radimo sve kako bi ova turistička sezona u Orahovici pokazala da je Orahovica zapravo biser ovog dijela Slavonije i Baranje", kaže Milan Babac, gradonačelnik Orahovice.

Uskoro bi trebao biti završen i hotel čime će turistička priča ovog kraja biti zaokružena.

"Ovdje je i Ružica grad, desetak minuta lijepog pješačenja, najveća srednjovjekovna razvalina u Hrvatskoj, ovdje je i adrenalinski park sa zip lineom", kaže Tonino Rađenović.

U šumsko planinskom okruženju su i biciklističke i planinarske staze, no na visokim temperaturama koje sada vladaju, najviše posjetitelja ipak uživa u kupanju.