Ovako se Vukovarci štite od vrućina, ljeto bez toga je nezamislivo: 'Nema ništa bolje'

Spas od vrućina mnogi Vukovarci traže na Vukovarskoj adi gdje je otvorena sezona kupanja. Na pješčanom otoku, uređen je prostor za kupanje i kampiranje, sport i rekreaciju, a osiguran je i besplatan prijevoz preko Dunava na omiljeno kupalište Vukovaraca.

Kupanje u Dunavu uz pogled na Vukovar je jedinstveno, kao i ljeto na Vukovarskoj adi. "Ekipa je tu, kampira se, roštilja se, igramo se malo odbojke, kupamo se, vod dobra, mokra, super je evo", govori nam Marko.

Pješčani riječni otok privlači svojom ljepotom, a u Dunavu, zelenilu i prirodi uživaju svi. "Nikada nije vruće, a nema ništa bolje od Dunava i to je to", priča Brigita.

Prijevoz od Vukovara do ade je besplatan, a i sama vožnja Dunavom poseban je doživljaj. "Temperatura evo idealna, vanjska, sad će i voda ugrijati tako da evo idealno za kupanje", ističe Zoran Begović, član član Športsko-ribolovne udruge Dunav Vukovar.

Ljeto bez ljetovanja na adi je nezamislivo

Vukovarcima je ljeto bez ljetovanja na adi nezamislivo. "To je mjesto gdje odmaramo pogotovo kad su ovakve vrućine, iskoristiš ovako lijepo vrijeme za kupanje, stvarno je super, možete donijeti svoj šator, roštiljati, svi su super, svi pomažu jedni drugima i mislim da je to stvarno nešto lijepo", opisuje Hrvoje.

Dio Vukovarske ade posebno je uređen za kampiranje. "Ovo je nama već druga godina kako kampiramo i ove godine smo jedva dočekali da pređemo preko i napravimo si kamp, puno obitelji dolazi, svi smo jedva čekali uživati i ohladiti se ovdje preko na našem otoku", ističe Lana.

Cijela ada idealna je za sport i rekreaciju, a svjetsko je nogometno prvenstvo pa je i ovdje odigrana utakmica predstavnika Hrvatske i Bangladeša. I odlazak po loptu koja završi izvan terena ovdje je užitak.

Ljeto na adi, besplatan prijevoz na nju i brojne sadržaje omogućio je Grad Vukovar. "Ima niz sadržaja od zabavnih, rekreativnih, sportskih i ovom prilikom zahvalio bih se brojnim udrugama koje će ponuditi određene svoje programe i sadržaje na maloj adi, bit će i zumbe, fitnesa, gimnastike, tako da će za svakoga biti po nešto", kaže Josip Paloš, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara

Vukovarska ada u svoj svojoj prirodnoj ljepoti u srcima je Vukovaraca. Doći na ovo mjesto, a ne zaljubiti se u njega jednostavno je nemoguće pa ne čudi da Vukovarci vole reći – Tko nema Dunav, dobro mu je i more.