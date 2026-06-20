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NOVO RUHO /

Poznati Hrvat uživao na obnovljenoj Kopiki: 'Ovo je oduvijek mjesto lijepih trenutaka'

Osječka Copacabana otvorena je na 50. rođendan i to u novom ruhu. Kupače je dočekala potpuno obnovljena, pa je s četiri bazena, toboganima i vodenim atrakcijama prava slavonska oaza.

Razgovarali smo s poznatim hrvatskim olimpijcem, legendom osječkog veslanja, Davidom Šainom, kojeg smo na Kopiki zatekli s obitelji. "Otkada znam za sebe, Kopika je bila mjesto okupljanja, lijepih trenutaka, opuštanja, rekreacije. Mi sportaši ovdje smo proveli dosta teških i dobrih treninga, ali i dosta opuštanja", ispričao nam je Šain. 

Pričali smo i s Osječankom Doris Jelić, trenericom plivanja koja radi s mladim generacijama. "Jako su lijepo uredili, drago mi je da konačno možemo djecu upisati u vodene sportove. Želim puno zabave i sigurnosti za cijelo ljeto uživanje", kazala nam je Jelić.

Više pogledajte u našem videu.

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20.6.2026.
19:35
Bojan Uranjek
OsijekKopikaCopacabanaKupališteDavid šain
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