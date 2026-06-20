Liječnik i profesor pobjegli od stresa i otvorili neobičnu farmu: 'One vam pružaju iznimnu ljubav'

U Normancima kod Osijeka neobična je farma na kojoj žive alpake, rođakinje južnoameričkih deva i ljama. Imaju i zanimljivo društvo jer su tamo i konji, patuljaste koze i Valis ovce, a na farmi koja je nastala kao anti stres terapija vlasnika vladaju, ljubav, sloga i mir.

U slavonskoj ravnici, farma s mnogo životinja i ljubavi. Farma je jedinstvena zbog alpaka, čiju privlačnost najbolje predstavlja najmlađa članica obitelji.

"Gloria je naša najmlađa alpaka, voli se slikati, voli se maziti", kaže Ivan Ptičar Kibel, vlasnik farme.

Tu je i Glorijina mama koja obitelji alpaka na farmi nosi i prinovu. Najstariju alpaku zovu farmskom bakom i ona u 8. godini životu zna što je dobro, a što ne.

"Nije podmitljiva kao Gloria, Gloria voli posebno slastice i ostale stvari, baka baš ne, ali se da maziti, zna ono što valja, što je dobro", kaže Ivan Ptičar Kibel.

Vlasnici farme osjetili su da bi bilo dobro od stresnih poslova pobjeći iz grada u oazu mira i prvo doveli svoje konje. A potom nabavili i alpake, rođakinje južnoameričkih deva.

"Jer u biti alpake su poznate kao nekakva anti stresna životinja, kao životinja koja u svom kontaktu s vama praktički izaziva nekakav terapijski učinak", kaže Aleksandar Kibel, vlasnik farme.

"Alpake su životinje koje nas maksimalno opuštaju, u čiji pogled se zaljubite na prvu, zato kažu da ih i ne treba dugo gledati u oči jer se lako zaljubiti", kaže Ivan Ptičar Kibel.

'Pružaju iznimnu ljubav'

Hrane se sijenom i posebnom hranom s vitaminima i mineralima, međusobno komuniciraju tihim zvukovima poput zujanja, a kada se porječkaju pokažu i što misle o onome s čime se ne slažu.

"Nekada se znaju i međusobno i pljunuti, na ljude u pravilu alpake ne pljuju, ona bi se morale osjećati jako ugrožene da baš pljunuti", kaže Aleksandar Kibel.

Alpakama društvo prave patuljaste koze i Valai ovce. Na farmi koja nosi ime zaštitnice kopitara svi stanovnici žive u miru i slozi.

"Alpake i jesu životinje koje su mazne i znatiželjne, tako i koze i ovce i u tom smislu, nema nikakvih problema", kaže Aleksandar Kibel.

Kako problema ne bi bilo ni s visokim temperaturama alpake šišaju majstori zanata iz Mađarske. U sreću i zadovoljstvo životinja, vlasnici farme liječnik i profesor, ulažu mnogo vremena, rada i ljubavi koja im se kažu višestruko vraća.

"Mislim da su one zapravo, oni stanovnici farme i ona bića koja vam pružaju iznimnu ljubav", kaže Ivan Ptičar Kibel.

Za neobičnu farmu brzo se pročulo i zbog velikog interesa otvorena je i za posjetitelje kako bi u anti stres terapiji slavonskih alpaka mogli uživati svi.