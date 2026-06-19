Osvanula neobična farma na istoku Hrvatske: 'To je posebno iskustvo'

U Normancima kod Osijeka neobična je farma na kojoj žive alpake, rođakinje južnoameričkih deva i ljama. Na farmi imaju i zanimljivo društvo, jer uz konje tu su i mini koze i ovce. Farma je i nastala kao svojevrsna antistres terapija vlasnika, a za simpatične slavonske alpake brzo se pročulo pa je sve više i zainteresiranih posjetitelja.

RTL-ov Bojan Uranjek razgovarao je s vlasnicima farme, Ivanom Ptičarom Kibelom i Aleksandrom Kibelom.

Koje sve životinje imate na farmi?

"Osim alpaka imamo i švicarske valis ovce, mađarske konje pasmine nonius, koze, kokoši i posebnu vrstu velikih madagaskarskih zečeva", kaže Ivan.

Kako se slažu te različite vrste?

"Slažu se prilično dobro, oni su susjedi, braća i sestre. Druže se svakodnevno, idu zajedno na ispašu i jedu skupa. Na farmi vlada pravi sklad", objašnjava Ivan.

Kako je došlo do stvaranja ove farme i kako ste uopće nabavili alpake?

"Alpake je teško nabaviti jer ih nema u Hrvatskoj, pa smo ih uvezli s jednog uzgajališta u Austriji. Farma je zapravo nastala za naše osobne potrebe. Imali smo stresna zanimanja i htjeli smo stvoriti oazu koja bi nam bila bijeg iz grada. Najprije smo preselili svoje konje iz konjičkog kluba. Inicijalno smo sve otvorili za sebe, a tek kasnije za posjetitelje", prisjeća se Aleksandar.

Je li ta antistres terapija sa životinjama bila uspješna?

"Definitivno, to je jedno sasvim posebno iskustvo. Ono što je kod nas specifično jest to da ne dolazite životinje gledati samo izdaleka, nego je naglasak na interakciji s njima – maženju i hranjenju. U tome podjednako uživamo i mi i naši posjetitelji koji redovito odlaze oduševljeni", zaključuje Aleksandar.