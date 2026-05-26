'PAO' NAKON DVA MJESECA /

Lopov (41) ukrao 24 živa praščića s farme u Dardi: Nije im poznata sudbina

Lopov (41) ukrao 24 živa praščića s farme u Dardi: Nije im poznata sudbina
Foto: Ilustracija: Goran Ferbezar/PIXSELL

Protiv počinitelja slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku

26.5.2026.
13:12
Tajana Gvardiol
Ilustracija: Goran Ferbezar/PIXSELL
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Beli Manastir utvrđena je osnovana sumnja da je 41-godišnjak počinio kazneno djelo krađu na štetu pravne osobe iz Darde, izvijestila je PU osjećko-baranjska.

Naime, 41-godišnjak je početkom travnja neovlašteno ušao u objekt svinjogojske farme u blizini Duboševice iz koje je ukrao 24 komada žive prasadi.

Pravnoj osobi pričinio je štetu od oko 2000 eura. Protiv počinitelja slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

KrađaFarmaSvinjePrasciciPu Osječko Baranjska
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
