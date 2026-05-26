Lopov (41) ukrao 24 živa praščića s farme u Dardi: Nije im poznata sudbina

Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Beli Manastir utvrđena je osnovana sumnja da je 41-godišnjak počinio kazneno djelo krađu na štetu pravne osobe iz Darde, izvijestila je PU osjećko-baranjska.

Naime, 41-godišnjak je početkom travnja neovlašteno ušao u objekt svinjogojske farme u blizini Duboševice iz koje je ukrao 24 komada žive prasadi.

Pravnoj osobi pričinio je štetu od oko 2000 eura. Protiv počinitelja slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.