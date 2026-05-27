Oklahoma zamrznula Spurse na -13 i stigla nadomak back to back velikog finala NBA lige

Oklahoma City Thunder stigao je na korak do plasmana u veliko NBA finale. U petoj utakmici finala Zapadne konferencije pred svojim navijačima, odigranoj noćas po našem vremenu, pobijedili su San Antonio Spurse 127-114 i poveli 3-2 u seriji. Za plasman u finale Oklahomi treba još samo jedna pobjeda.

Shai Gilgeous-Alexander ponovno sjajan

Momčad je do važnog slavlja predvodio MVP regularnog dijela sezone Shai Gilgeous-Alexander s 32 poena, dok je Alex Caruso ponovno bio odličan s klupe i dodao 22 koša.

Veliku ulogu imao je i Jared McCain koji je, zbog izostanaka Jalena Williamsa i Ajaya Mitchella, prvi put startao u doigravanju te utakmicu završio s 20 poena. Chet Holmgren upisao je 16 poena i 11 skokova, a Isaiah Hartenstein dodao je 12 poena uz 15 skokova.

Kod Spursa je najbolji bio Stephon Castle s 24 poena, Julian Champagnie ubacio je 22, dok je Victor Wembanyama završio na 20 poena, ali uz vrlo skroman šut iz igre. Pogodio je samo četiri od 15 pokušaja. S klupe je doprinos dao i Keldon Johnson s 15 poena, no San Antonio je imao vrlo lošu večer u šutu za tri poena, promašivši čak 29 od 41 pokušaja.

Zanimljivo je da su gledatelji na prva slobodna bacanja čekali gotovo deset minuta igre, ali nakon toga su se igrači praktički stalno izmjenjivali na liniji penala. Samo tijekom druge četvrtine obje su momčadi zajedno izvele čak 29 slobodnih bacanja, što je najveći broj u jednoj četvrtini još od doigravanja u “balonu” tijekom pandemije prije šest godina. Spursi su tada pogodili 15 od 17 pokušaja, dok je Oklahoma bila bez greške sa svih 14 pogođenih bacanja. Ukupno je na utakmici izvedeno čak 70 slobodnih bacanja. Gilgeous-Alexander utakmicu je završio sa 17 slobodnih bacanja, što mu je rekord karijere u doigravanju, a pogodio ih je 16.

Također, Oklahoma je utakmicu prelomila u drugoj četvrtini, u kojoj je zabila čak 40 poena i preuzela kontrolu koju do kraja nije ispuštala.

'Ovog smo puta bili puno bolji'

Thunder je u trećoj četvrtini imao i velikih +20, no Spursi su uspjeli smanjiti zaostatak na samo osam poena. Upravo u tom razdoblju činilo se da su oštećeni dvjema sudačkim odlukama u završnici četvrtine. Najprije je Cason Wallace dirao loptu iznad obruča nakon pokušaja Lukea Korneta, što je trebalo biti dosuđeno kao silazna putanja.

Nedugo potom lopta koja je, nakon odbijanca od Holmgrena, trebala pripasti Spursima završila je u posjedu Oklahome. Trener San Antonija Mitch Johnson pokušao je ishoditi pregled situacije, ali bez uspjeha te je zbog protesta zaradio tehničku pogrešku. Oklahoma je tako u posljednju četvrtinu ušla s vodstvom 101-91.

Thunder, koje je prije samo dva dana u porazu u četvrtoj utakmici zadržano na svega 82 poena, već je tri i pol minute nakon početka treće četvrtine u utorak imao isti broj poena na kontu.

"Očito smo odigrali puno bolje i po pitanju naše igre i po pitanju rezultata“, rekao je trener Thundera Mark Daigneault i dodao:

"Ovo je doigravanje. U svakoj seriji koja ode barem do šeste utakmice bit će i teških večeri. Mi smo imali jednu takvu prije dva dana. Ova momčad sjajno reagira. Vrati se već sljedeći dan potpuno mirno, izvuče pouke iz poraza, primijeni ih i fokusira se na novu priliku", prenosi američki ESPN uz pisanje AP-a.

'Problem je bio u svemu pomalo'

Thunder je ponovno dobio odličan doprinos svojih igrača iz drugog plana. Alex Caruso upisao je svoju petu utakmicu s više od 20 poena u posljednja dva doigravanja, dok je Isaiah Hartenstein kao primarni čuvar sveo Victora Wembanyamu na svega 27 posto šuta iz igre. McCain, koji je tijekom cijele serije zabijao ključne trice koje su lomile momentum, odigrao je i jednu od svojih najboljih obrambenih utakmica. Igrači Spursa protiv njega su šutirali tek 4 od 14 iz igre.

"Imam osjećaj da je problem bio u svemu pomalo. Nismo se dovoljno dobro postavljali ni u jednom segmentu igre kako bismo si dali priliku za uspjeh u svakom posjedu“, izjavio je trener Spursa Mitch Johnson.

"Da biste pobijedili ovakvu momčad, u njihovoj dvorani i u ovako važnoj utakmici, morate biti puno bolji.“

Šesta utakmica igra se u četvrtak u San Antoniju. Ako će biti potrebna sedma, igrat će se u subotu u Oklahoma Cityju. A dok se ova serija bliži kraju, New York Knicksi čekaju rasplet.

'Igrali smo svoju igru'

"Večeras smo jednostavno igrali svoju igru“, izjavio je Shai Gilgeous-Alexander.

Oklahoma City je u trećoj četvrtini poveo i s 20 razlike, no San Antonio se uspio približiti na minus osam.

Luke Kornet je oko 56 sekundi prije kraja treće četvrtine pokušao poentirati iz odbijanca, no Cason Wallace izbacio je loptu s obruča, što je trebalo biti dosuđeno kao silazna putanja. Već u sljedećem napadu Spursa lopta je izašla u aut nakon kontakta s Holmgrenom, no sudci su ipak dosudili posjed Thunderu. Mitch Johnson pokušao je tražiti challenge, ali ga nitko nije registrirao, nakon čega je zaradio tehničku pogrešku zbog prigovora.

"Rekli su samo da me nisu vidjeli“, izjavio je Johnson.

Unatoč svemu, Oklahoma City je u posljednju četvrtinu ušao s vodstvom 101-91. Thunder je tijekom završne dionice gotovo cijelo vrijeme održavao dvoznamenkastu prednost. Spursi su bili na manje od deset razlike svega 25 sekundi — što je bio ogroman preokret nakon poraza od 21 razlike u San Antoniju u nedjelju.

"Definitivno smo bili puno bolji nego u prošloj utakmici“, zaključio je Gilgeous-Alexander.

