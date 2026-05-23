Branitelji naslova pobijedili u uzbudljivoj utakmici i došli korak bliže novom finalu

Košarkaši Oklahoma City Thundera pobijedili su u trećoj utakmici finala doigravanja Zapadne konferencije San Antonio Spurse sa 123:108, čime su poveli 2-1 u seriji na četiri pobjede.

Iako su Spursi bolje otvorili utakmicu i poveli 31:26 u prvoj četvrtini, branitelji naslova do kraja susreta uspjeli su preokrenuti i slaviti.

Shai Gilgeous-Alexander predvodio je aktualne prvake s 26 koševa, a Jared McCain ubacio je 24 poena. Kod domaćina najbolji je bio Victor Wembanyama s 26 koševa, dok je Devin Vassell dodao 20.

Četvrta utakmica serije bit će odigrana u San Antoniju u noći s nedjelje na ponedjeljak (2.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu.