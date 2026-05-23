FINALE ZAPADA /

Branitelji naslova pobijedili u uzbudljivoj utakmici i došli korak bliže novom finalu

Foto: Ronald Cortes/Getty images/Profimedia

Spursi su bolje otvorili treću utakmicu serije, no sjajni Shai Gilgeous-Alexander opet je spasio Thunder

23.5.2026.
8:40
HinaSportski.net
Košarkaši Oklahoma City Thundera pobijedili su u trećoj utakmici finala doigravanja Zapadne konferencije San Antonio Spurse sa 123:108, čime su poveli 2-1 u seriji na četiri pobjede.

Iako su Spursi bolje otvorili utakmicu i poveli 31:26 u prvoj četvrtini, branitelji naslova do kraja susreta uspjeli su preokrenuti i slaviti.

Shai Gilgeous-Alexander predvodio je aktualne prvake s 26 koševa, a Jared McCain ubacio je 24 poena. Kod domaćina najbolji je bio Victor Wembanyama s 26 koševa, dok je Devin Vassell dodao 20.

Četvrta utakmica serije bit će odigrana u San Antoniju u noći s nedjelje na ponedjeljak (2.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu.

Oklahoma City ThunderSan Antonio SpursNba
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
