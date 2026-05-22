Težak udarac za Spurse: Dva bitna igrača upitna za susret protiv branitelja naslova

Upitno je hoće li ozlijeđeni bekovi San Antonio Spursa, iskusni 28-godišnji De'Aarona Fox i 20-godišnji novak Dylan Harper, biti spremni za nastup u trećoj utakmici konferencijskog finala, prvoj od dvije u kojima će San Antonio igrati pred svojim navijačima, stoji u liječničkom izvješću objavljenom u četrvtak.

Fox je ozljedu skočnog zgloba zadobio još u konferencijskom polufinalu protiv Minnesota Timberwolvesa, a još nije zaigrao u seriji protiv Oklahoma City Thundera, aktualnih NBA prvaka koje su Spursi i bez iskusnog razigravača uspjeli pobijediti u prvoj utakmici odigranoj u Oklahoma Cityju.

Osim senzacionalnog francuskog centra Victora Wembanyame, koji je u toj utakmici s dva produžetka ubacio 41 koš i imao 24 skoka, važnu je ulogu imao i novak Dylan Harper, koji je u početnoj postavi zamijenio Foxa i dvoboj završio s 24 koša, 11 skokova, šest asistencija i čak sedam ukradenih lopti.

Harper je istu ulogu imao i u drugoj utakmici odigranoj u Oklahomi, ali je u njoj ozlijedi butni mišić te je prije kraja morao napustiti igru. Aktualni prvaci su oslabljene Spurse pobijedili sa 122-113 i izjednačili omjer na 1-1 uoči dvije utakmice u Teksasu.

Ni kod Thundera liječnički karton nije prazan. Jalen Williams, koji se za ovu seriju vratio na teren nakon što je propustio šest utakmica, obnovio je ozljedu butnog mišića u drugoj utakmici, a Ajay Mitchell je pred kraj dvoboja ozlijeđen u skoku,

Treća utakmica je na rasporedu u noći s petka na subotu po srednjoeuropskom vremenu (2.30 sati), a četvrta će biti odigrana u noći s nedjelje na ponedjeljak (2.00 sata).

