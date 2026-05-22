Gotovo odrubio ženi glavu, a uskoro izlazi na slobodu: Zašto tako male kazne za okrutna ubojstva?

Sjećate se Edija Mišića? Hladnokrvnog ubojice koji je na Marjanu zaskočio, vezao Meksikanku Selenu Macedo te joj kuhinjskim nožem gotovo odrubio glavu?

Osuđen je na minimalnu kaznu od 15 godina zatvora iako se radilo o jezivom sadizmu. Sud je odlučio da to nije bilo okrutno ubojstvo i šokantno zaključio da žrtva nije patila pa bi uskoro mogao na slobodu.

"Trebalo se to kvalificirati kao teško ubojstvo jer tako izvršiti ubojstvo, a nakon primjene sile i ubojstvo počiniti dekapitacijom - mislim da je to okrutan način i da je trebalo izreći maksimalnu kaznu zatvora", komentirao je odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić.

Presude Paravinji i Komšiću

Maksimum od 40 godina nije dobio ni Dragan Paravinja za pokušaj silovanja i ubojstvo 17-godišnje Antonije Bilić.

Kazna mu je prepolovljena na sramotnih 20 godina jer je Vrhovni sud presudio da se nije radilo o teškom ubojstvu i da se ne može dokazati silovanje pa bi i on uskoro mogao van.

Javnost se zgrozila i nakon što je David Komšić dobio tek 25 godina zatvora iako je trudnu djevojku 88 puta izbo nožem i ubio, a par mjeseci prije zatočio i oteo. U njegovom slučaju sud je procijenio da je osveta kao mogući motiv ostala u granicama ljudskog ponašanja koje nema karakteristike bezobzirnosti.

I nije to jedina takva presuda.

Jesu li kazne premale?

Na pitanje daju li se premale kazne, odvjetnik Veljko Miljević kaže: "Ja to odavno mislim. Ja sam slučajno u funkciji branitelja, ja branim počinitelje kaznenih djela, nažalost i teških kaznenih djela. Ja sam uvijek u javnim nastupima isticao da je politika kažnjavanja u pravosuđu preblaga".

Kazne Paravinji i Komšiću viši sudovi su ublažili što govori o još jednom velikom problemu - presudama koje se ruše ili skraćuju. I sve zbog loših i šturih sudačkih obrazloženja - upozorava bivši sudac.

"Tome se ne posvećuje dovoljno pažnje u presudama. I ja bih da sam drugostupanjski sudac zbog toga ukinuo", kaže Šerić.

Koju poruku šalju sudovi?

Mnoge je sablaznila i presuda Stjepanu Ščančaru, grobaru koji je golim rukama zadavio 17-godišnju Anitu Kulaš i tijelo položio u raku na groblju u Cerju.

Ni on nije dobio maksimum već 27 godina pa bi uskoro mogao na slobodu. I nakon toga ostavlja se pitanje zašto suci najgorim ubojicama nerado daju 40 i 50 godina.

"Treba izricati najstrože kazne pa čak i doživotni zatvor za koji ja smatra, da bi trebalo biti jer poruke koje sudovi ostvaruju ovakvim kaznama očito ne ostvaruju svoju svrhu", kaže Šerić.

Ipak na kritike da daju preblage kazne - suci kažu da najviše kazne izriču u slučajevima kada je to potrebno.

"Ono što je najvažnije naglasiti, one se izriču. Nije to nešto što se ne prepoznaje u sudskoj praksi, one se izriču", kaže glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca Ivana Bilušić.

Maksimalne kazne do 50 godina

Do sada je izrečeno svega pet maksimalnih kazni od 50 godina. Država danas najavljuje promjene, bolju umreženost i uvide sudaca u spise te duže praćenje opasnih osuđenika uz električni nadzor.

"Podsjećam da su sve naše izmjene kaznenog zakona i drugih zakona podrazumijevale strože kazne, uvođenje novih kaznenih djela", komentirao je premijer Andrej Plenković.

Najavljuje se i uvođenje doživotnog zatvora za najteža djela. No sve to neće biti dovoljno ako ministarstvo dobro ne pripremi najavljene promjene.

"Ako su te pripreme dobro odrađene, ako su one promišljene, onda ćemo mi dobiti dobre zakone koji će na ovom tragu pronaći rješenje. Mi rješenje možda već imamo, ali ne koristimo", kaže Miljević.

Nakon propusta u slučaju Kristijana Aleksića protiv dvije sutkinje iz Šibenika pokrenut je stegovni postupak jer nisu uredno radile svoj posao. Sustav se digao na noge.

Pitanje je samo - stižu li promjene nakon kojih najgori ubojice više neće šetati Hrvatskom i sijati strah ili će sve ostati na kozmetici i nakon par tjedana pasti u zaborav.