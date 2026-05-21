Slučaj u Drnišu otkrio kaos: 'Neubrojive osobe moramo pustiti, a nisu dobro'

Prije hladnokrvnog ubojstva 19-godišnjeg Luke, optužnica protiv osumnjičenog za nezakonito posjedovanje oružja gotovo je tri godine stajala bez reakcije.

Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je da je nakon reakcija javnosti provedena izvanredna inspekcija na Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

"Utvrđeno je da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost. Kod jedne je spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao pola godine, kod druge više od godinu i pol. Ja ću kao ministar, a sukladno zakonu, inicirati pred Državnim sudbenim vijećem stegovni postupak", rekao je Habijan.

Stegovni postupak mogao bi rezultirati i razrješenjem. U tijeku je i inspekcija DORH-a, dok sa suda u Šibeniku zasad nema komentara do zaprimanja službene odluke.

Habijan odbacuje tvrdnje da je problem isključivo u preopterećenosti sustava, ali najavljuje velike izmjene. Među prijedlozima su uvođenje doživotnog zatvora te omogućavanje sucima potpunog uvida u e-spise.

Glasnogovornica Udruga hrvatskih sudaca Ivana Bilušić upozorava da suci trenutno nemaju potpuni pregled nad osobama protiv kojih se vode postupci.

"Nemaju kompletan uvid u počinitelja prekršaja ili kaznenog djela. Sudac istrage koji odlučuje u samom početku o lišenju slobode ne može vidjeti koji su sve postupci u tijeku niti kako su suci odlučivali u ranijim postupcima", rekla je Bilušić.

Prije nego je prvi put ubio, osuđen i za razbojništvo

Primjerice, Aleksić je prije prvog ubojstva djevojke 1994. godine u Prgometu već bio osuđivan za razbojništvo, no u kasnijim postupcima kao olakotna okolnost uzimana mu je prekršajna neosuđivanost. Tijekom izdržavanja kazne počinio je 31 stegovni prijestup te je bio na psihijatrijskom liječenju.

Unatoč tome, osoba s poremećajem ličnosti posljednjih je godina slobodno hodala Drnišem, zbog čega Ministarstvo sada priprema novu mjeru.

"Formirao bi se međuresorni odbor ili povjerenstvo koje bi u određenom periodu prije isteka kazne, na temelju anamneze ponašanja tijekom izdržavanja kazne, stegovnih postupaka, eventualnih problema u zatvoru i procjene psihijatra, donosilo odluku o tome treba li osoba ostati u ustanovi ili biti pod elektroničkim nadzorom", najavio je Habijan.

Ranije liječen u zatvoru

Mjere zaštitnog nadzora nakon izdržavanja kazne već postoje, ali nisu dugotrajne pa će se i taj sustav mijenjati. Aleksić je ranije proglašen ubrojivim zbog čega je liječen u zatvoru, a ne u zatvorskoj bolnici. Nakon ubojstva u nedjelju navodno je rekao da se ne kaje, no očekuje ga novo psihijatrijsko vještačenje.

Psihijatrica Nadica Buzina, pročelnica Zavoda za forenzičku, upozorava da postoje ozbiljni problemi u liječenju neubrojivih osoba: "Više puta imamo problem kada moramo pustiti osobu koja još nije dobro, ali zakonski okvir je takav. Često nas pitaju zašto onda prisilno ne liječimo tu osobu na civilnom odjelu, ali ta osoba ne zadovoljava kriterije za to”, rekla je.

O svemu se oglasio i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

“One nisu dovoljne ako su samo alat. Moraju se donositi i sustav mora biti brži”, poručio je Plenković.

Već sutra kreće formiranje radnih skupina za izradu novog zakona, potaknuto još jednom velikom tragedijom.