Doznajemo za što sve policija tereti Aleksića! Evo kakva mu kazna prijeti

Na terenu su naši reporteri. Ivana Ivanda Rožić je u Šibeniku gdje razgovara s voditeljem Odjela općeg kriminaliteta PU šibensko-kninske Šimom Pavićem. Osumnjičeni ubojica još uvijek je u rukama policije, što nije toliko čudno s obzirom da oni imaju rok od 24 sata koliko ga smiju držati. Uhićen je u 2.30 sati što znači da ga do 2.30 sati moraju predati pritvorskom nadzorniku.

Kako je izgledala cijela operacija hvatanja ubojice?

Izrazio bih sućut obitelji tragično stradalog mladića. Potraga je bila sveobuhvatna, mi smo obuhvatili perimetar otprilike 3-4 kilometara, možda i više, od samoga mjesta događaja.

Što je izazivalo najveći problem?

Problem je bio što je bila noć, a druga stvar je jako nepristupačan teren na pojedinim dijelovima. Dok smo mi to počeli svladavati - kad smo napravili plan - počela se odvijati cijela naša akcija potrage za osumnjičenikom.

Koliko je policajaca sudjelovalo i što su koristili od opreme?

Nakon dojave potvrde samog događaja, prvi zahvati su napravljeni, sav naš raspoloživi sastav je došao na područje Drniša, a nakon toga imali smo ispomoć od Ravnateljstva policije, od policijskih snaga iz Splita i u jednom trenutku je bilo preko stotinu policajaca na terenu. Koristili smo svu raspoloživu tehniku, dronove, helikopter i naravno, pse tragače.

Gdje je on ustvari pronađen, ako se ne varam to je bilo 50-ak matera od kuće?

Tako je, to je bilo u neposrednoj blizini. Međutim, sav taj dio je pregledan već i ranije, a kako imamo informacije, on se u tom trenutku dok smo mi to pretraživali nije tu nalazio, jer bi ga mi sigurno našli na toj poziciji na kojoj je pronađen.

Znači, vi ste već bili na području oko kuće, rekonstruirali ste cijelo njegovo kretanje...

Tako je, mi smo napravili tu rekonstrukciju - u trenutku kad smo mi to pretraživali on tu sigurno nije bio.

Pojavilo se jako puno informacija u javnosti, od toga da je prije skladištio neku hranu, da je pripremao ovaj zločin i da je na kraju krajeva bio bez odjeće...

Puno je informacija izašlo u medije i možemo sa sigurnošću reći da sve ovo što ste naveli nije istina. Isto tako, pojedini mediji su pokazali sliku oružja za koje su naveli da je on to posjedovao 2023. da smo mu mi oduzeli, što moram demantirati.

Znači, nije kupovao nikakvu odjeću niti je planirao zločin?

Ne, mi to našim kriminalističkim istraživanjem nismo uopće utvrdili.

Je li utvrđeno koji je bio motiv zbog čega je to učinio?

Ne. Mi to našim kriminalističkim istraživanjem nismo utvrdili.

Sada se nalazi u policiji. Što je rekao, je li priznao ovo što se dogodilo?

To su detalji kriminalističkog istraživanja koji su tajni i o tome ne možemo iznositi u javnosti detalje.

Kakva je daljnja procedura?

Uhićen je, u prostorijama je policije i u dogledno vrijeme će, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku i mi ga teretimo za počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja izrade i nabavljanja oružja eksplozivnih tvari. Što se tiče zapriječenih kazni, za teško ubojstvo to je dugotrajni zatvor do 40 godina, a za oružje i sve do tri godine.