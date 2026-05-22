Pogledajte susret Hanke Paldum i Peđe Grbina: ‘Pripremam pravi spektakl za publiku’

Gradonačelnik Peđa Grbin danas je u Komunalnoj palači primio bosanskohercegovačku pjevačicu Hanku Paldum, jednu od najistaknutijih izvođačica narodne glazbe i sevdaha, povodom njezina skorog nastupa u Puli.

Tom je prilikom gradonačelnik izrazio dobrodošlicu glazbenoj divi te joj čestitao na dugogodišnjoj i uspješnoj karijeri koja traje više od 50 godina. Naglasio je i zadovoljstvo što će upravo njezin koncert obogatiti ljetni kulturno-glazbeni program grada.

Naime, Hanka Paldum nastupit će 6. kolovoza u Malom rimskom kazalištu u Puli. Posjetitelje očekuje glazbena večer ispunjena poznatim pjesmama i emocijama koje obilježavaju njezin bogati umjetnički opus.

Pjevačica je istaknula kako se u Hrvatskoj uvijek osjeća dobrodošlo te izrazila zadovoljstvo zbog povratka pred pulsku publiku nakon duljeg vremena.

Poručila je da se posebno raduje koncertu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta te najavila večer za pamćenje za svoju vjernu publiku. Ujedno je naglasila i bliske veze Sarajeva i Pule, koje je opisala kao dodatni razlog radosti zbog ovog susreta.

Organizator koncerta, Dorijan Vrkljan, najavio je bogat glazbeni program te potvrdio da su ulaznice već dostupne publici.

Prijem je protekao u ugodnom i prijateljskom ozračju, uz razgovor o glazbi, kulturnoj suradnji i dugogodišnjim vezama između Pule i Sarajeva.

