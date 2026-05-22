PRIJEM U PULI /

Pogledajte susret Hanke Paldum i Peđe Grbina: ‘Pripremam pravi spektakl za publiku’

Pogledajte susret Hanke Paldum i Peđe Grbina: 'Pripremam pravi spektakl za publiku'
Foto: Grad Pula

22.5.2026.
17:57
Hot.hr
Grad Pula
Gradonačelnik Peđa Grbin danas je u Komunalnoj palači primio bosanskohercegovačku pjevačicu Hanku Paldum, jednu od najistaknutijih izvođačica narodne glazbe i sevdaha, povodom njezina skorog nastupa u Puli.

Tom je prilikom gradonačelnik izrazio dobrodošlicu glazbenoj divi te joj čestitao na dugogodišnjoj i uspješnoj karijeri koja traje više od 50 godina. Naglasio je i zadovoljstvo što će upravo njezin koncert obogatiti ljetni kulturno-glazbeni program grada.

Naime, Hanka Paldum nastupit će 6. kolovoza u Malom rimskom kazalištu u Puli. Posjetitelje očekuje glazbena večer ispunjena poznatim pjesmama i emocijama koje obilježavaju njezin bogati umjetnički opus.

Pjevačica je istaknula kako se u Hrvatskoj uvijek osjeća dobrodošlo te izrazila zadovoljstvo zbog povratka pred pulsku publiku nakon duljeg vremena.

Poručila je da se posebno raduje koncertu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta te najavila večer za pamćenje za svoju vjernu publiku. Ujedno je naglasila i bliske veze Sarajeva i Pule, koje je opisala kao dodatni razlog radosti zbog ovog susreta.

Organizator koncerta, Dorijan Vrkljan, najavio je bogat glazbeni program te potvrdio da su ulaznice već dostupne publici.

Prijem je protekao u ugodnom i prijateljskom ozračju, uz razgovor o glazbi, kulturnoj suradnji i dugogodišnjim vezama između Pule i Sarajeva.

Peđa GrbinPulaHanka Paldum
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
