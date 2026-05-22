Potvrđeno je! Nakon Zaprešića stiže nova velika pozornica: Thompson će pjevati i u Šibeniku

Započela je prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću danas točno u podne. Nastupom 4. srpnja će obilježiti godišnjicu velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, za koji su organizatori ranije objavili da je okupio oko pola milijuna posjetitelja.

Nakon što je nedavno najavljen i veliki humanitarni koncert u Vukovaru krajem kolovoza, potvrđen je još jedan Thompsonov nastup ovog ljeta – i to uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Popularni glazbenik tako će, prema svemu sudeći, zapjevati i u Krešimirovu gradu.

Kako prenosi portal ŠibenikIN, iz Grada Šibenika odgovorili su na upit o davanju suglasnosti za koncert te naveli da je trenutačno u tijeku priprema ugovorne dokumentacije vezane uz organizacijske i tehničke detalje održavanja koncerta na stadionu Šubićevac, planiranog za 4. kolovoza 2026. godine. U proces su uključeni Grad Šibenik, Javna ustanova Sportski objekti i organizator događaja.

Iz Ureda gradonačelnika poručili su da će javnost o svim važnim detaljima biti pravovremeno informirana nakon potpisivanja ugovora.

