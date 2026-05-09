Zagrebačka policija na kušnji: Čeka nas jedna od sigurnosno najzahtjevnijih subota

Zagreb i policiju danas čeka jedna od sigurnosno najzahtjevnijih subota ove godine. Tri su velika javna okupljanja: Hod za život, Trnjanski kresovi s najavljenim protuprosvjedima, ali i nogometni derbi visokog rizika između Dinama i Hajduka. Policija je angažirala dodatne snage i sve će se snimati.

"Vrijeme je za konkretne promjene - zaštitimo život od samog početka", najavili su organizatori Hoda za život. Geslo ovogodišnjeg Hoda za život glasi: "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!".

7.34 - Iz Hoda su najavili okupljanje u subotu, 9. svibnja u 10.30 sati kod HNK. Zatim će kolona proći Frankopanskom i Ilicom na Trg bana Jelačića. Potom će proći Praškom ulicom i završiti na Zrinjevcu gdje će biti održan prigodni program.

Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić je naglasila da hod ponovno vraća pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti. Tvrdi da brojke dokazuju da su i nerođena djeca i njihove majke najsigurniji u onim državama u kojima pobačaj nije osiguran zakonom, kako kaže "u državama u kojima zakon štiti čovjekov život od početka do kraja - od začeća do prirodne smrti".

Zbog radova na Zrinjevcu i održavanja manifestacije „Hod za život“, više tramvajskih linija u subotu, 9. svibnja, prometovat će izmijenjenim trasama, priopćeno je u četvrtak iz ZET-a.

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 u razdoblju od 5 do 17 sati, kada traju radovi, te od 11 do 13,30 sati, za vrijeme održavanja manifestacije „Hod za život“, vozit će preusmjerenim trasama u oba smjera.

Istoga dana, zbog radova na Samoborskoj cesti od 7 do 17 sati izmijenjene će biti autobusne linije 119 i 146, koje će prometovati djelomično preusmjerenim trasama, uz privremeno izmještanje stajališta Stenjevec oko 100 metara zapadnije, na Samoborsku cestu.

