Keleminec o komunistima i 'zločinačkoj šumskoj bandi': 'Da ih se napokon riješimo'

Pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!“ danas se održava 11. po redu Hod za život, obitelj i Hrvatsku.

Kolona će proći Frankopanskom ulicom i Ilicom do Trg bana Josipa Jelačića, a potom Praškom ulicom do Zrinjevac gdje će biti održan prigodni program.

Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić je naglasila da hod ponovno vraća pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti.

Tvrdi da brojke dokazuju da su i nerođena djeca i njihove majke najsigurniji u onim državama u kojima pobačaj nije osiguran zakonom, kako kaže "u državama u kojima zakon štiti čovjekov život od početka do kraja - od začeća do prirodne smrti".

Hodu za život podršku je dao i Dražen Keleminec.

"Došao sam danas dati podršku za život, za obitelj, za zajedništvo, za Hrvatsku. I da domovinska Hrvatska bude demokratska i da se napokon riješimo ovih neprijatelja hrvatske države, komunista, Jugoslavena, mrzitelja hrvatske države, ovih danas koji slave ulazak zločinačke šumske bande u Zagreb na trnjanskih kresova", komentirao je.