Grad pod opsadom: Policija objavila stroge mjere, Zagreb u posebnom režimu zbog derbija

Uoči današnjeg derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru, Policijska uprava zagrebačka objavila je detaljne sigurnosne upute koje se odnose na ulaze na stadion, prometnu regulaciju, prihvat gostujućih navijača te popis zabranjenih predmeta. S obzirom na to da se u Zagrebu istovremeno održava više javnih okupljanja, uključujući Hod za život i Trnjanske kresove, očekuje se pojačana dinamika kretanja u širem gradskom središtu.

Kako se navodi u priopćenju, policija je susret proglasila utakmicom visokog sigurnosnog rizika, a cjelokupno osiguranje provodi se u koordinaciji sa Stožerom za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije.

Tijekom dana i samog održavanja utakmice bit će primijenjene mjere iz nadležnosti policije sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te važećem Protokolu o sigurnosti za utakmice visokog rizika.

Ulazi na stadion bit će otvoreni od 14:00 sati za tribine sjever i zapad, dok je ulaz za tribinu jug, namijenjen gostujućim navijačima, predviđen od 14:00 sati, a po potrebi i ranije, od 13:30 sati. Posjetiteljima se preporučuje pravovremeni dolazak te korištenje javnog prijevoza zbog očekivanih prometnih gužvi i posebne regulacije prometa.

Na stadionu neće biti prodaje niti točenja alkoholnih pića.

U cilju osiguravanja protočnosti prometa i sigurnosti kretanja, uvedena je posebna prometna regulacija na širem području Maksimira. Od petka 8. svibnja od 16:00 sati do subote 9. svibnja u 20:00 sati za sav promet bit će zatvoreno parkiralište ispred zapadne tribine stadiona.

Na dan utakmice, od 6:00 sati, privremeno će biti zatvorene i sljedeće lokacije: poligon za obuku vozača Borongaj, parkiralište kod bazena Svetice, parkiralište od spomenika Bacača diska do zapadnog parkirališta stadiona Maksimir, Ulica Divka Budaka (od park & ride zone do bazena Svetice), Hitrecova ulica s pripadajućim parkiralištem, sjeverozapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta na Trgu J. F. Kennedyja te izvanulični dio parkirališta V. zona kod terminala Borongaj.

Sve mjere posebne regulacije prometa vrijedit će do 20:00 sati.

Poseban režim vrijedi i za dolazak gostujućih navijača. Njihov prihvat organizira se na nadzornim točkama Lučko, Jastrebarsko te istočnim ulazima u Zagreb, odakle će biti organizirano dopraćeni do Borongaja pod policijskom pratnjom. Na naplatnoj postaji Lučko prihvat počinje od 12:00 sati, a navijači koji stignu do 13:30 sati bit će upućeni prema tzv. sterilnoj zoni stadiona.

Parkirališni prostor za gostujuće navijače osiguran je na poligonu za obuku vozača Borongaj, gdje će se provoditi i njihovo okupljanje prije organiziranog dolaska na stadion.

