Dok cijene uslužnih djelatnosti divljaju, ministar financija poručuje: 'Ja inflaciju nisam osjetio'

Rastu cijene u mnogim restoranima, kafićima, kod frizera, odnosno onih koji pružaju usluge. Jasno se to vidi u izvješću o inflaciji za svibanj. I dok u Udruzi poslodavaca krivca vide u državi koja je dizala plaće svojim zaposlenicima, u Vladi odgovaraju da ne mogu Utjecati na sve dijelove gospodarstva.

Frizer i predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti posljednji put je dizao cijene kada se uvodio euro. No, mnogi njegovi kolege jesu, i to više puta. On ih pravda porastom cijena najma, materijala i vodom skupljom nego što plaćaju kućanstva.

"Ja vjerujem da ovdje ima i lova u mutnom. Ali ja vjerujem da ljudi da bi preživjeli, koji razumno razmišljaju, pogotovo mi frizeri koji su u centru, svi naši klijenti prvo odu na plac pa onda dođu k nama", rekao je Zanetti.

'Mora se preliti do krajnjeg potrošača'

Ugostitelji dižu cijene, kažu, jer dižu plaće i žele zadržati radnike. A drugi razlog je taj što im dobavljači dižu svoje cijene. Upravo zbog toga ovaj je ugostitelj pojedinim artiklima podignuo cijenu 3 posto.

"U javnosti se voli pričati o cijeni kave ili cijeni kuglice sladoleda. A znamo da je u svim djelatnostima došlo do povećanja cijena pa tako i kod nas. Znamo da je to jedan lanac i ako dobavljač ili sirovina poskupi da se to mora preliti i na krajnjeg potrošača", rekao je Zdravko Karna, ugostitelj i potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Uslužne djelatnosti guraju inflaciju

Uz energente, i usluge snažno guraju inflaciju. Prema prvoj procjeni za svibanj, usluge su u godinu dana skuplje 7,9 posto. Zašto? Zato što postoji snažna domaća potražnja, objašnjavaju u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

"Domaća potražnja je generirana i snažnim rastom plaća u državnom i javnom sektoru, koji je od 2022. do 2025. porastao za preko 63 posto. Definitivno možemo govoriti o inflaciji potražnje", rekla je Irena Weber, direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Dodaje da je problem što će i ove godine rasti plaće u državnom i javnom sektoru, koji i dalje zapošljava. Dok je s druge strane, tvrdi Weber, došlo do pada zapošljavanja u privatnom sektoru. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže - Vlada ne može utjecati na sve segmente funkcioniranja gospodarstva.

"Proces smanjenja zagrijanosti ekonomije, vidim da smo svi nekako usvojili taj izraz, je nešto što zahtjeva vrijeme, posvećenost i odgovornost svih dionika", rekao je Ćorić.

Ćorić je rekao i da on inflaciju na svojoj koži nije osjetio, čak ni na odlazak frizeru. Dodaje i da "očito ima sreće".

A za one koji nemaju sreće, cijene mnogih usluga i dalje će rasti, jer očito ima dovoljno onih spremnih to i platiti.