Posebni Milanovićev savjetnik poslao poruku ministru: 'Malo se uzbudio'

Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika Republike Zorana Milanovića za ekonomiju, gostovao je u utorak u RTL Direktu gdje se osvrnuo na inflaciju, ali i komentare ministra financija Tomislava Ćorića.

Čuli ste ministra financija. On kaže da je vaša funkcija bez odgovornosti, vaše su poruke bez težine. Što mu odgovarate?

Pa nemam nikakav komentar na to što je ministar rekao. On se bavi odgovornim ozbiljnim poslom. Malo se uzbudio i to je zapravo sve što imam reći o tome.

Ostajete pri tome da ćete pojesti diplomu ako njihove inflacijski mjere smanje inflaciju.

Moja diploma je na sigurnom. Ovo nisu antiinflacijske mjere. Od svega što je rekao ministar, mislim da je ključno ono što je na samom kraju rekao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da fiskalna politika da obol stabilizaciji javnih financija u Hrvatskoj. To je fokus i to je upravo ono što sam ja rekao. Dakle, ovo je upravo to - spašavanje proračuna, a tu se inflacija samo koristi kao izlika, ali ne znam zašto. Mi smo pri vrhu. Mi smo dio pobjedničke koalicije što se tiče inflacije već duži niz godina. Mi imamo proračun koji klizi van kontrole već nekoliko godina. Zašto sad i zašto se to koristi? To vrlo vjerojatno znaju u Vladi Republike Hrvatske.

'Ovu stvar pozdravljam'

Dosta ste oštro komentirali Vladin inflacijski paket. Rekli ste da je tragikomično, što bi zapravo te mjere mogle dovesti do veće inflacije. Zbog čega?

Idemo prvo na ovu rashodnu stranu proračuna, gdje je 1,4 posto. Prvo, ako ćete zamrzavati administrativne cijene, u toj famoznoj PowerPoint prezentaciji se pokazalo da one ne utječu. Pa zašto ih onda zamrzavati? Ajde, HNB pokazuje da su ipak utjecale na to, to pustimo sa strane. Ali vi idete s paketom isti dan kad vam Državni zavod za statistiku daje podatak o tome da je među kvartalna stopa rasta, dakle, koliko smo rasli u prvom kvartalu u odnosu na zadnji kvartal prošle godine, ravno nula. Vi kažete da idete hladiti ekonomiju.

Nema se tu što hladiti ako je nula?

Gdje ide nakon nule? Dodatno, evo to ću pozdraviti. Mi ne znamo koliko oni ciljaju da će biti proračunski deficit. Ne znamo koje će stavke smanjiti, ali jedno znamo - znamo da to nisu plaće. To pozdravljam. To znači da plaće nisu percipirane kao kategorija koja je pro inflatorna i to vidim kao pozitivan signal u budućem razdoblju.

A jesu li plaće pro inflatorne?

Iz PowerPoint prezentacije, vi to ne možete vidjeti. Reći ću vam ovako - s jedne strane, mi smo pri vrhu još uvijek inflacije, ali smo pri dnu što se tiče neto zarada, to je ono što treba znati. Sve PowerPoint prezentacije svijeta koje vam uspoređuju razdoblje od 2016. do danas svaki put promaše istu stvar, a to je da ne uspoređuju u datom trenutku s drugim zemljama, a to je ono što je našim građanima važno jer to su zemlje u koje oni idu.

Iznajmljivači dižu cijene?

Više nismo najgori u eurozoni, ali smo među najgorima. Što kažete na usporavanje inflacije?

Ono je očekivano. Imali smo određene naznake da će inflacija usporiti. Ima li to veze s onime što Vlada najavljuje? Nema, nema veze. Ono što je pred nama je turistička sezona. Rast cijena usluga se sastoji od dvije stvari. Prvo su administrativne usluge, odvoz smeća, komunalije i takve stvari, a drugo su zapravo cijene kratkoročnog najma u turizmu, cijene hrane u restoranima i slično. E, sad, tu je ponovno taj problem vjerodostojnosti na koje želimo ukazati. Ako vi pogrešno komunicirate u javnosti o čemu se ovdje radi, onda se dovodi u situaciju A, da zamrznete cijena administrativnih usluga dok vam rastu sudske pristojbe i B, da tražite aktere da spuste cijene u turizmu, a istodobno im najavljujete da ćete im povećati porezna davanja. To dvoje ne ide.

Mislite da će iznajmljivači dići cijene ove godine?

Hoće. Naravno, to nije socijalna kategorija, niti njih treba žaliti da se razumijemo oko toga, ali to je poanta onoga što se govorilo na Dubrovačkoj konferenciji.

Mislite na ovoj na kojoj ste dobro jeli i pili, na što se referirao ministar?

Pa jedne je godine ministar bio upravo sa mnom na večeri, tako da zna koliko se dobro jelo. Po mom sudu sasvim pristojno.

'Vlada to treba raditi, a time se ne bavi'

Neće li cijene prije sezone, odnosno u sezoni, ponovno skočiti, što znači da će inflacija ponovno vratiti?

Evo dva odgovora. Prvo, da iskoristim jednu pop-kulturnu referencu jer volim tako komunicirati. Kad bih znao gdje jazz ide, već bih bio tamo. Druga stvar, to možemo očekivati, to je racionalno od strane te skupine naših građana. Naprosto, to je pitanje tko snosi porezni teret. Ako ste u situaciji da ga prevaliti na druge, to će se dogoditi i to je ključna stvar koja fali. Ako je ovo bilo ciljano da budu antiinflacijske mjere, imate strane ponude i potražnje o kojoj se priča u Vladi, ali ne priča o finalnom tržištu. A ono je u Hrvatskoj razlog zašto smo mi pri vrhu. Neovisno od Hormuza, to tržište isto tako ima mogućnost da prelije sve ulazne troškove natrag na cijene, a pritom da marže ostanu iste. To Vlada treba raditi, a time se ne bavi.

Mislite da inflacija u Hrvatskoj nije samo uvezen proizvod i nije samo posljedica Hormuza, nego i domaći problem?

Pa naravno, pa ne bismo bili dio pobjedničke koalicije da je to samo stvar Hormuza.

Je li opravdano bijes paušalnih obrtnika kojima davanja državi rastu, nekima i za 82 posto?

Kada pogledate opet prezentaciju Vlade, vi vidite da je 50 posto njih u prvom razredu. Dakle, što to znači? Vjerojatno imate dvije skupine ljudi. Oni koji su iz neaktivnosti, odnosno iz nezaposlenosti se aktivirali kroz paušalni obrt i onu drugu skupinu ljudi koji imaju svoj posao, ali sa strane imaju paušalni obrt. Sad kako ćete vi odrediti između tih dviju skupina pitanje je zapravo poreznog nadzora, a ne ovakvog jednakog pristupa svima. Ako ćete davati nula, to jest neće biti promjene u poreznim davanjima za ovu skupinu koja je došla iz nezaposlenosti u rad - super, ali što ćete s ovom drugom skupinom? Ako njima ništa ne radite, a to nazivate antiinflacijskom mjerom, žao mi je, to je proinflacijski kao što je npr. i ukidanje poreza na mirovine. To je proinflatorna mjera.

Mislite da je to za mirovine proinflatorna mjera i ovo s paušalnim obrtnicima i iznajmljivanjem?

Postoji razlog zašto smo mi svi reagirali na to. Sad Vladi se to može svidjeti ili ne svidjeti, ali naprosto onda je to njihov sukob s onime što struka u pravilu misli. Idemo samo za umirovljenike, to je sjajno upravljanje dojma, ali što to u stvarnosti znači? Imate skupinu koja nema preveliki dohodak, što će napraviti kad mu oslobodite još dohotka? Potrošit će ga. Neće ga uštedjeti zato što za štednju vam treba i dugi vremenski horizont koji umirovljenici nemaju. To je naprosto jedan kupus. Nadajmo se svi da će inflacija usporiti. Hoće li mjere Vlade imati veze s tim? Ne, neće.

Slažite li se s onime što je ministar procijenio, da je današnja razina inflacije ohrabrujuća?

Idemo ovako reći. Prerano je za bilo kakve zaključke. Dobro je da ona usporava, mi smo očekivali da će ona usporavati. Nadajmo se samo da ljudi neće najavljene politike iskoristiti da pridonesu ubrzavanju cijena.