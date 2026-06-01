Marina radi tri posla za 1600 eura i ima dokaze koliko je što poskupjelo: 'Sto posto!'

Zbog vladinog antiinflacijskog paketa - raste bijes vlasnika apartmana. Dio će ih plaćati veći porez, pa zbog svega peticija protiv novih nameta - u samo 24 sata prikupila je više od pet i pol tisuća potpisa.

Prijete i prosvjedima, kao i blokadom rezervacija za iduću godinu. A nezadovoljni su obrtnici. RTL Dosje donosi više o mjerama.

Kava sada 3,80, a prije je to bilo 1,90 za dvije osobe. Na neku čudnu foru, Marina ne misli da zna - nego ZNA. Godinama skuplja sve račune i zna koliko je što poskupjelo.

"Sto posto! Ja stojim iza toga iza svojih riječi. Od pelena, kozmetike. To je jako otišlo gore. Plin, struja, sve to odlazi gore. Nama to ništa ne spuštaju. S tim da plin meni dođe 500 - 600 eura", rekla je Zagrepčanka Marina Pepelnjak.

Kaže, rasla joj je i plaća, ali ne toliko. Radi tri posla za 1600 eura. U paketu mjera država će nastaviti sa subvencioniranjem cijena energenata i ograničavanjem cijena 100 kategorija proizvoda.

"Ne kupujem na tržnici, pogotovo što su cijene dosta skupe. Prije je jedna mjerica jagoda bila 7 kuna, jedan euro ajmo tako nazvati. Sada je to preko pet eura. Svaki dan čovjek kupuje kruh i mlijeko. Do 700 eura mjesečno ja koristim na hranu. Što je najviše poskupilo od hrane? Kruh, mlijeko, jaja, šećer", nadodala je Pepelnjak.

Koliko će obrtnici morati plaćati?

Raste minimalni paušal iznajmljivačima. Diže se za kratkoročni najam sa 70 na 100 eura, a onima koji plaćaju 100 na 150 eura.

"Iznajmljivači su bijesni! Ljudi nas svakodnevno kontaktiraju. Traže da izađemo u prosvjede i predlažu da se zatvore kalendari bookinga za iduću godinu što bi itekako odjeknulo u Europi. Želimo pokazati kako se ova vlada maćehinski odnosi prema njima", rekla je Hana Matić, potpredsjednica udruge Spasimo male iznajmljivače.

Traže hitan sastanak s ministrom, a on im poručuje - radite više! "Jednostavno se i taj dan može bajpasirati - odradite dan više. S obzirom da mi rastemo i u predsezoni i posezoni i ako imamo povećanje od 50 eura po jednom krevetu, to znači da morate raditi jedan dan više", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Ako budu radili više i zarađivali više od 20 000 eura obrtnici će i plaćati više:

Jer s prihodima od 19.900 do 30.600 eura plaćat će 310 eura više poreza i doprinosa godišnje.

Oni s prihodima od 30.600 do 40.000 eura plaćat će 1.036 eura više.

Obrtnici s prihodima od 40.000 do 50.000 eura 2.154 eura više.

Dok će oni s prihodima od 50.000 do 60.000 eura plaćati čak 3.752 eura više godišnje.

I iz njihove komore odmah su tražili sastanak s ministrom financija i očekuju ga ovaj tjedan. "Nema nitko pravo postavljati pitanje ako dignu cijene zašto su ih digli. Imaju potpuno pravo s obzirom na uvećane doprinose. Trebamo sjesti, sučeliti argumente, ali naravno imamo niz opcija kojima obrtnici mogu zatvoriti svoje radnje. Ne proizvoditi i ne raditi ništa, što nije dobro. Ali na taj način mogu poslati snažnu poruku, bez obrtnika je svijet nezamisliv", rekao je Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Što na sve kaže oporba?

I dok oporba proziva ovakav paket mjera. "Jedina mjera je porez na nekretnine gdje bi oni bogati koji imaju tri četiri ili pet nekretnina plaćali veći porez!", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Predsjednik Vlade u ekskluzivnim intervju za RTL odgovara: "Naš set mjera je strukturiran na jedan sveobuhvatan način koji je ekonomski branjiv. Prije svega vodi računa o kontroli državne potrošnje, to je nešto što radimo i na čemu ćemo ustrajati u ovoj proračunskoj godini. Drugo je da neće biti nikakvih administrativnih povećavanja cijena."

Nema ni povećanja plaća iduće godine za zaposlenike državnog i javnog sektora.

"To je veliki udar jer znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju na hranu i problem ne rasta plaća i udara na standard građana znači da ćemo smanjiti potrošnju, a osobna potrošnja uvelike sudjeluje u BDP-u naše države", rekao je Dražen Jović iz sindikata.

"Mi smo sa parternima dogovorili povećanje plaće to će biti ispoštivano u međuvremenu krećemo sa koelektivnim pregovaranje i tražimo do partnera da smanjimo zagrijanost ekonomije", ispričao je ministar financija Tomislav Čorić.

Tvrtke koje u tri godine ostvare bruto maržu veću od 15 posto platit će 50 posto poreza. "Treba zaista vidjeti koje su to kompanije i zbog čega im je profit veći, treba uzeti normalizirane rezultate, treba izdvojiti prihode koji su se prelili u profit zbog prodaje imovine ili drugih razloga", objasnio je predsjednik HUP-a Mislav Balković.

S 950 na 1555 eura

Državni zavod za statistiku prvu će procjenu inflacije za svibanj objaviti za dva dana.

"Ono što očekujemo recimo za svibanj je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smirivanje stope inflacije hrane koja je bila na 4 % i past će ispod 3 % jer će biti negdje oko 2 i pol, 2 cijelih osam posto u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje", rekao je Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke.

Ništa to na svom kućnom budžetu ne primijeti Marina s početka priče. Prije pet godina prosječna plaća u Hrvatskoj bila je oko 950 eura. Danas je 1555 eura.

"Ja nažalost uz svoj posao radim još dva da bih mogla dogurati na neku cifru 1600 eura i onda još plus muževa plaća, pa troškovi hrane. Režije i sve prelaze preko tisuću. Tu moramo još računati da treba za djecu. Moramo računati osnovna, srednja, fakultet", ispričala je Pepelnjak.

Na mjere mogu računati i umirovljenici. Neće biti oporezivanja mirovina kao dosad na sve mirovine veće od 600 eura.