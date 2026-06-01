Ubio troje ljudi u idiličnoj komuni na Havajima! Policija ga nakon velike potjere pronašla u spilji

Vlasti na Havajima optužile su 36-godišnjeg muškarca za ubojstvo troje ljudi u udaljenoj komuni poznatoj po eklektičnom, zajedničkom načinu života. Jacob Daniel Baker (36) optužen je za ubojstvo prvog i drugog stupnja u subotu, priopćila je policijska uprava Havaja u priopćenju za javnost. Policija ga je nakon opsežne potrage pronašla skrivenog u spilji, piše AP.

Baker je u nedjelju ostao u zatvoru bez prava na jamčevinu, a policija je izjavila da je njegovo prvo pojavljivanje na sudu zakazano za ponedjeljak. Optužbe za ubojstva podignute su dva dana nakon što je policija uhitila Bakera nakon potjere na Velikom otoku Havaja, gdje su tri žrtve pronađene u ruralnoj zajednici Puna poznatoj po tropskom krajoliku i slobodoumnim stanovnicima.

Robert Shine (69) pronađen je mrtav u ponedjeljak djelomično potopljen u ribnjaku. Druga žrtva, Chitta Morse (79), pronađen je u utorak nekoliko stotina metara dalje. Policija je pronašla treću žrtvu, 69-godišnjeg Johna Carsea, kasno u utorak na imanju 31 kilometar od mjesta gdje su pronađena druga dva tijela.

Motiv ubojstva nepoznat

Policija nije navela motiv ubojstava. Šef policije Havaja Reed Mahuna rekao je da istražitelji nisu pronašli nikakve veze među žrtvama osim da su dvije od njih živjele blizu jedna drugoj. Osim optužbi za ubojstvo, Baker se suočava i s optužbama za provalu, krađu automobila i kazneno djelo oštećenja imovine. Ubojstva su uznemirila stanovnike Pune, zajednice smještene usred bujne džungle i neplodnih polja lave gdje ljudi koji žele živjeti izvan mreže obično mijenjaju posao za smještaj.

Stanovnik Pune Stephen Shaffer rekao je da je Baker radio za njegovu bivšu suprugu, penjući se na kokosove palme na zemljištu gdje ona uzgaja voće, u zamjenu za mjesto za život. Nakon nekoliko mjeseci, rekao je Shaffer, njegova bivša supruga zatražila je zabranu prilaska protiv Bakera, rekavši da se osjeća ugroženo od njega. Donald Hyatt, prijatelj Shafferove bivše supruge i dvojice ubijenih muškaraca, rekao je da je Baker prije nekoliko mjeseci napustio kolibu u kojoj je živio. Hyatt je rekao da se Baker nedavno vratio tražeći "prava bespravnog stanara" i prijetio Shafferovoj bivšoj.

Samo nekoliko dana prije ubojstava, dvije žene zatražile su privremene zabrane približavanja protiv Bakera, rekavši da im je prijetio i uznemiravao ih. Sudac je odbio oba zahtjeva, rekavši da nema dovoljno dokaza o uznemiravanju. Sudski zapisi pokazali su da je Baker imenovan u 20 drugih slučajeva u posljednja dva desetljeća, od kojih su mnogi bili prometni prekršaji. U većini tih slučajeva Baker nije imao odvjetnika i zastupao se sam.