Dinamov wunderkind prelazi u Split: Plavi mu to ne mogu ponuditi

Kako grom iz vedra neba došla je vijest kako će Dinamov wunderkind Anđelo Šutalo plavi dres zamijeniti bijelim.

Riječ je o velikom talentu koji može pokriti sve pozicije u veznoj liniji, kao i poziciju lijevog beka, pa je taj transfer izazvao velik interes javnosti. Sada su Sportske novosti otkrile kako je do transfera došlo zbog nedostatka minutaže.

Naime, kako javlja taj portal, Šutalo bi u Hajduku odmah trebao konkurirati za prvu momčad. Nakon nekoliko odlazaka s Poljuda, Bijeli su mogli ponuditi minutažu mladom igraču koji bi u Dinamu najprije morao proći drugu momčad u rangu niže.

Velika je vijest za Hajduk i to što Šutalu istječe ugovor, pa bi s Maksimira na Poljud trebao stići bez odštete.

Inače, Šutalo je hrvatskoj javnosti najbolje poznat iz utakmice Hrvatske U-19 reprezentacije za koju je postigao dva pogotka u 4:1 pobjedi nad Srbijom.