Hrvatska se prži na 35°C! DHMZ upalio upozorenja, stiže nevrijeme: 'Budite na oprezu'

Pretežno sunčano i vruće s temperaturama između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, no ne i posve stabilno vrijeme najavljuju za ponedjeljak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) uz posebna upozorenja na nevremena za Slavoniju, zagrebačku regiju te Istru i Kvarner.

Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar.

DHMZ je zbog mogućnosti jačih grmljavinskih nevremena izdao upozorenja za Slavoniju, zagrebačku regiju te Istru i Kvarner. Na snazi su i upozorenja zbog visokih temperatura.

Hrvatske regije pod narančastim i žutim upozorenjima

DHMZ je za zagrebačku i osječku regiju podigao žuti meteoalarm. "Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom osobito uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", navodi DHMZ u opisu žutog upozorenja.

Riječku regiju i Istru za Dan antifašističke borbe zahvatio je toplinski val te vrijedi narančasti meteoalarm koji označava da je vrijeme opasno. "Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom osobito u Istri. Vjerojatnost grmljavine veća je od 50 posto. Maksimalne temperature više od 34 °C, minimalne temperature viša od 23 °C", javlja DHMZ.

Za splitsku regiju DHMZ je upalio žuto upozorenje, na jugu Hrvatske vrijedi sljedeće: "Iznimno visoka temperatura. Toplinski val. Maksimalna temperatura više od 34 °C; Minimalna temperatura više od 25 °C." Slično je stanje i u dubrovačkoj regiji, gdje se očekuje maksimalne temperature do 32 °C, ali su minimalne u porastu pa se na krajnjem jugu živa u termometru penje na 26 stupnjeva.

U Kninu je vjerojatnost za grmljavinu viša od 60 posto. DHMZ navodi da su lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim vjetrom.