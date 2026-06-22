Meteorolog upozorio na nevrijeme: 'Očekuju se pljuskovi i grmljavina'

Bit će još toplije na Jadranu uz nastavak toplinskog vala, ali nije baš sasvim stabilno kako se iznad naših krajeva još uvijek nalazi nešto vlažnog i nestabilnog zraka, što znači i moguće pljuskove na kopnu.

PONEDJELJAK

Ujutro i prijepodne opet pretežno sunčano, na jugu i potpuno vedro. Vjetar na kopnu slab, a na moru će ponegdje puhati slaba do umjerena bura, pod Velebitom mjestimice jaka. Jutro još malo toplije nakon u većem dijelu zemlje tropski tople noći.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nestabilnije nego u subotu uz češći razvoj oblaka. Očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom, gdje može biti prolaznog nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Do kiše vruće, mnogima i sparno, između 31 i 33 Celzija.

Foto: DHMZ

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, a uz jači razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova i grmljavine, lokalno izraženijih,prije svega u Podravini i Podunavlju. Vjetar prolazno pojačan, uglavnom umjeren sjeverozapadni. Temperatura koji stupanj niža, dakle, za nijansu manje vruće, ali još sparnije.

U Dalmaciji većinom sunčano, ali u zaleđu može niknuti koji grmljavinski oblak, a postoji mogućnost da neki od njih stigne i do samog mora. Bit će vrlo vruće, između 33 i čak 36 stupnjeva, a kakvu takvu ugodu donosit će slab do umjeren maestral.

Na sjevernom Jadranu i u gorju nestabilnije, mogući su ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Istre gdje mogu biti izraženiji. Pod Velebitom bura slabi, a na otvorenome slab do umjeren sjeverozapadnjak. I ovdje vruće i sparno, najviše 33-34 stupnja, a malo ispod 30 tek ponegdje u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu nastavak vrućeg i sparnog vremena. Doduše, još u utorak ne baš sasvim stabilno uz moguć koji popodnevni pljusak, uglavnom oko gorja.

Foto: RTL Danas

Dnevna temperatura u drugom dijelu tjedna raste i na vrijednosti do 35-36 Celzija.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu većinom sunčano, ali i ovdje u utorak i srijedu može biti kojeg kraćeg pljuska ili neverina. No, izglednije samo u zaobalju.

Foto: RTL Danas

Manje vjetrovito, ujutro slaba bura, danju maestral. Temperatura ostaje iznimno visoka, tropske noći, vrlo vrući dani... nastavak toplinskog vala.