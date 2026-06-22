FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UPALJEN METEOALARM /

Meteorolog upozorio na nevrijeme: 'Očekuju se pljuskovi i grmljavina'

Idućih dana na kopnu nastavak vrućeg i sparnog vremena. Doduše, još u utorak ne baš sasvim stabilno uz moguć koji popodnevni pljusak, uglavnom oko gorja

22.6.2026.
6:03
Dorian Ribarić
VOYO logo
VOYO logo

Bit će još toplije na Jadranu uz nastavak toplinskog vala, ali nije baš sasvim stabilno kako se iznad naših krajeva još uvijek nalazi nešto vlažnog i nestabilnog zraka, što znači i moguće pljuskove na kopnu.

PONEDJELJAK

Ujutro i prijepodne opet pretežno sunčano, na jugu i potpuno vedro. Vjetar na kopnu slab, a na moru će ponegdje puhati slaba do umjerena bura, pod Velebitom mjestimice jaka. Jutro još malo toplije nakon u većem dijelu zemlje tropski tople noći.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nestabilnije nego u subotu uz češći razvoj oblaka. Očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom, gdje može biti prolaznog nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Do kiše vruće, mnogima i sparno, između 31 i 33 Celzija.

Meteorolog upozorio na nevrijeme: 'Očekuju se pljuskovi i grmljavina'
Foto: DHMZ

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, a uz jači razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova i grmljavine, lokalno izraženijih,prije svega u Podravini i Podunavlju. Vjetar prolazno pojačan, uglavnom umjeren sjeverozapadni. Temperatura koji stupanj niža, dakle, za nijansu manje vruće, ali još sparnije.

U Dalmaciji većinom sunčano, ali u zaleđu može niknuti koji grmljavinski oblak, a postoji mogućnost da neki od njih stigne i do samog mora. Bit će vrlo vruće, između 33 i čak 36 stupnjeva, a kakvu takvu ugodu donosit će slab do umjeren maestral.

Na sjevernom Jadranu i u gorju nestabilnije, mogući su ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Istre gdje mogu biti izraženiji. Pod Velebitom bura slabi, a na otvorenome slab do umjeren sjeverozapadnjak. I ovdje vruće i sparno, najviše 33-34 stupnja, a malo ispod 30 tek ponegdje u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu nastavak vrućeg i sparnog vremena. Doduše, još u utorak ne baš sasvim stabilno uz moguć koji popodnevni pljusak, uglavnom oko gorja.

Meteorolog upozorio na nevrijeme: 'Očekuju se pljuskovi i grmljavina'
Foto: RTL Danas

Dnevna temperatura u drugom dijelu tjedna raste i na vrijednosti do 35-36 Celzija.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu većinom sunčano, ali i ovdje u utorak i srijedu može biti kojeg kraćeg pljuska ili neverina. No, izglednije samo u zaobalju.

Meteorolog upozorio na nevrijeme: 'Očekuju se pljuskovi i grmljavina'
Foto: RTL Danas

Manje vjetrovito, ujutro slaba bura, danju maestral. Temperatura ostaje iznimno visoka, tropske noći, vrlo vrući dani... nastavak toplinskog vala.

VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike