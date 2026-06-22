Meteorolog upozorio na nevrijeme: 'Očekuju se pljuskovi i grmljavina'
Idućih dana na kopnu nastavak vrućeg i sparnog vremena. Doduše, još u utorak ne baš sasvim stabilno uz moguć koji popodnevni pljusak, uglavnom oko gorja
Bit će još toplije na Jadranu uz nastavak toplinskog vala, ali nije baš sasvim stabilno kako se iznad naših krajeva još uvijek nalazi nešto vlažnog i nestabilnog zraka, što znači i moguće pljuskove na kopnu.
PONEDJELJAK
Ujutro i prijepodne opet pretežno sunčano, na jugu i potpuno vedro. Vjetar na kopnu slab, a na moru će ponegdje puhati slaba do umjerena bura, pod Velebitom mjestimice jaka. Jutro još malo toplije nakon u većem dijelu zemlje tropski tople noći.
Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nestabilnije nego u subotu uz češći razvoj oblaka. Očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom, gdje može biti prolaznog nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Do kiše vruće, mnogima i sparno, između 31 i 33 Celzija.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, a uz jači razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova i grmljavine, lokalno izraženijih,prije svega u Podravini i Podunavlju. Vjetar prolazno pojačan, uglavnom umjeren sjeverozapadni. Temperatura koji stupanj niža, dakle, za nijansu manje vruće, ali još sparnije.
U Dalmaciji većinom sunčano, ali u zaleđu može niknuti koji grmljavinski oblak, a postoji mogućnost da neki od njih stigne i do samog mora. Bit će vrlo vruće, između 33 i čak 36 stupnjeva, a kakvu takvu ugodu donosit će slab do umjeren maestral.
Na sjevernom Jadranu i u gorju nestabilnije, mogući su ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Istre gdje mogu biti izraženiji. Pod Velebitom bura slabi, a na otvorenome slab do umjeren sjeverozapadnjak. I ovdje vruće i sparno, najviše 33-34 stupnja, a malo ispod 30 tek ponegdje u gorju.
IDUĆIH DANA NA KOPNU
Idućih dana na kopnu nastavak vrućeg i sparnog vremena. Doduše, još u utorak ne baš sasvim stabilno uz moguć koji popodnevni pljusak, uglavnom oko gorja.
Dnevna temperatura u drugom dijelu tjedna raste i na vrijednosti do 35-36 Celzija.
IDUĆIH DANA NA MORU
Na Jadranu većinom sunčano, ali i ovdje u utorak i srijedu može biti kojeg kraćeg pljuska ili neverina. No, izglednije samo u zaobalju.
Manje vjetrovito, ujutro slaba bura, danju maestral. Temperatura ostaje iznimno visoka, tropske noći, vrlo vrući dani... nastavak toplinskog vala.