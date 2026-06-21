Upaljeni meteoalarmi! U dijelu zemlje moguće nevrijeme, drugdje temperature idu prema 35 °C

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za ponedjeljak je izdao više upozorenja zbog toplinskog vala i mogućeg grmljavinskog nevremena u dijelovima Hrvatske.

DHMZ prognozira da će ponedjeljak biti pretežno sunčan i vruć, ali i nestabilan. Od sredine dana očekuje se jači razvoj naoblake, a lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti zemlje i u Istri oni bi mjestimice mogli biti izraženiji.

U većem dijelu zemlje puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji tijekom grmljavinskih nevremena može prolazno biti i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita, dok se poslijepodne očekuje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 17 i 21 Celzijevog stupnja, dok će na obali i otocima biti od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura dosezat će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Meteoalarmi za nevrijeme u Osijeku i Zagrebu

Za osječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Od sredine dana mjestimice se očekuju izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjeveru i istoku regije.

Žuto upozorenje tijekom dana izdano je i za zagrebačku regiju, koja ranije nije bila obuhvaćena meteoalarmom. Meteorolozi upozoravaju da su tijekom poslijepodneva mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, ponajprije uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom.

U riječkoj regiji na snazi je narančasto upozorenje zbog toplinskog vala i vrlo visokih temperatura. Osim toga, tijekom poslijepodneva mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, osobito na području Istre.

Narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za riječku regiju ostaje na snazi i tijekom utorka.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji temperature rastu

Za splitsku regiju u ponedjeljak je izdano žuto upozorenje zbog vrlo visokih temperatura, dok će u utorak upozorenje biti podignuto na narančastu razinu zbog toplinskog vala.

U dubrovačkoj regiji na snazi je žuto upozorenje na toplinski val i u ponedjeljak i u utorak.

Zbog očekivanih opasnih vremenskih prilika oglasio se i Operativni centar civilne zaštite, koji je građane pozvao na pojačan oprez i pridržavanje preporuka za zaštitu zdravlja. Poseban oprez preporučuje se djeci, starijim osobama, kroničnim bolesnicima te svima koji rade ili dulje borave na otvorenom.

Iz Civilne zaštite upozoravaju da se zbog visokih temperatura građani trebaju pridržavati preporuka zdravstvenih ustanova, izbjegavati boravak na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana te na put ne kreću bez dovoljne količine vode.

Građanima savjetuju da redovito prate vremensku prognozu i upozorenja DHMZ-a kako bi na vrijeme mogli poduzeti potrebne mjere zaštite.

Za karlovačku, gospićku i kninsku regiju DHMZ za sada nije izdao nikakva upozorenja za ponedjeljak ni utorak.

Iz DHMZ-a napominju kako zbog složenosti atmosferskih procesa nije moguće predvidjeti sve opasne vremenske pojave. Zbog toga su moguća odstupanja između prognoziranih i stvarnih vremenskih prilika.

Građanima savjetuju da prate najnovije prognoze i upozorenja te svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima.