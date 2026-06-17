Nevrijeme pogodilo Zagreb, pogledajte snimku: 'Izgleda zlosutno i zamračilo se'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za karlovačku i zagrebačku regiju izdao je u srijedu žuto upozorenje, koje označava potencijalno opasno vrijeme.

Foto: DHMZ

U obje regiji moguća su nevremena, s lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.

Foto: DHMZ

Čitatelj nam je iz Zagreba poslao snimku i fotografije na kojoj se vidi da su se oko 21.00 sati stvorili oblaci, a počeo je puhati i jak vjetar. "Izgleda zlosutno i zamračilo se", navodi nam čitatelj. Nedugo nakon toga počeo je padati pljusak

Foto: Net.hr čitatelj

Foto: Net.hr čitatelj

Druga čitateljica nam je javila da je na Prečkom počeo također padati jaki pljusak.

"Užasno sparno je bilo i jedva se disalo a onda je naglo počelo puhati. Gledala sam kranove u blizini na gradilištu, vjetar ih je počeo vrtiti, nije bilo lijepo za vidjeti. A onda pljusak oko 20 minuta uz grmljavinu", otkrila je čitateljica net.hr-a.

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Pljuskovi mogući i sutra

Podsjetimo, DHMZ je u prognozi za srijedu izvijestio da su u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, osobito poslijepodne i navečer.

Za četvrtak prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu dok su u unutrašnjosti mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti.