Nevrijeme pogodilo Zagreb, pogledajte snimku: 'Izgleda zlosutno i zamračilo se'
'Izgleda zlosutno i zamračilo se', kaže nam čitatelj
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za karlovačku i zagrebačku regiju izdao je u srijedu žuto upozorenje, koje označava potencijalno opasno vrijeme.
U obje regiji moguća su nevremena, s lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.
Čitatelj nam je iz Zagreba poslao snimku i fotografije na kojoj se vidi da su se oko 21.00 sati stvorili oblaci, a počeo je puhati i jak vjetar. "Izgleda zlosutno i zamračilo se", navodi nam čitatelj. Nedugo nakon toga počeo je padati pljusak
Druga čitateljica nam je javila da je na Prečkom počeo također padati jaki pljusak.
"Užasno sparno je bilo i jedva se disalo a onda je naglo počelo puhati. Gledala sam kranove u blizini na gradilištu, vjetar ih je počeo vrtiti, nije bilo lijepo za vidjeti. A onda pljusak oko 20 minuta uz grmljavinu", otkrila je čitateljica net.hr-a.
Pljuskovi mogući i sutra
Podsjetimo, DHMZ je u prognozi za srijedu izvijestio da su u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, osobito poslijepodne i navečer.
Za četvrtak prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu dok su u unutrašnjosti mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti.