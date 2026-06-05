Meteorologinja najavila kišu, grmljavinu i nestabilno vrijeme: 'Češće pratite prognozu!'

Nakon kratkog predaha za blagdan, danas već do nas stiže nešto vlažniji i nestabilniji zrak koji će se polako premještati preko Hrvatske sve do subote ujutro. Potom će uslijediti većinom sunčani dani, no ipak ne sasvim stabilni pa će za potrebe planiranja aktivnosti na otvorenom biti potrebno češće pratiti prognozu zbog mogućih popodnevnih nestabilnosti.

PETAK

Već će od jutra oblaka sa zapada biti sve više, a do sredine dana mjestimična kiša ili poneki pljusak mogu se očekivati u Istri, na sjevernom Jadranu te lokalno u središnjoj Hrvatskoj. Na istoku i jugu još prevladavajuće sunčano. Najniža temperatura od 9 do 14 °C, na moru većinom između 15 i 19 °C. Puhat će slabo i umjereno jugo.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom, a lokalno može biti i grmljavine. Zapuhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uglavnom umjerene jakosti, no nakratko može biti i jak. Bit će ponovno malo svježije nego u četvrtak uz vrijednosti temperature od 21 do 24 °C.

Na istoku relativno toplo, štoviše u Podunavlju i do 28 °C. Bit će također oblačnije nego u prvom dijelu dana te nestabilno pa će posebno prema večeri biti mjestimične kiše ili pljuskova s kojima lokalno može pasti i više kiše, ponajprije u noći na subotu. I tu će zapuhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano, no i tu će lokalno biti nestabilnosti, vjerojatnije na sjeveru regije. Jugo će biti slabo do umjereno, a najviša temperatura oko 27 °C, dakle malo toplije od uobičajenog za početak lipnja.

Na zapadu i poslijepodne promjenljivo, no u većini mjesta uz i dulja sunčana razdoblja, posebno po otocima. Kako će i dalje biti nestabilno treba računati na mjestimičnu kišu ili poneki neverin. Na otvorenom moru puhat će do umjereno jugo, no krajem dana pod Velebitom će već jačati bura. Temperatura od 20 do 23 °C u gorju i u Istri, a na moru oko 24 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Subota će još ujutro i dio prijepodneva biti u znaku promjenljiva vremena i uglavnom će još na istoku unutrašnjosti biti kiše. Zatim u nastavku dana sunčanije, ali i dalje uz mogućnost ponekog pljuska u poslijepodnevnim satima i to prije svega u gorju. Od nedjelje prevladavajuće sunčano i vrlo toplo, no i dalje ne sasvim stabilno pa uz dnevni razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu također u subotu ujutro još na krajnjem jugu uz više oblaka i ponešto kiše, a nakon toga većinom sunčano i tako će se zadržati i u prvoj polovini tjedna. Bit će vrlo toplo, čak u nekim mjestima i vruće, a vjerojatnost za nestabilnosti rast će tijekom utorka i srijede.