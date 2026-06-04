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'NEKA BUDE U GOTOVINI' /

Nijemci objavili vodič za Hrvatsku: Evo koliko napojnice trebate ostaviti u restoranu, kafiću i taksiju

Nijemci objavili vodič za Hrvatsku: Evo koliko napojnice trebate ostaviti u restoranu, kafiću i taksiju
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Čak i ako odluče platiti karticom, savjetuju da se napojnica da u gotovini kako bi ona izravno išla osoblju

4.6.2026.
17:03
Dunja Stanković
Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska je poznata po gostoljubivosti, a napojnice su dio kulture - piše njemački portal t-online koju je objavio vodič turistima koji ove sezone planiraju provesti odmor u Lijepoj našoj. 

Ističu kako napojnice predstavljaju znak zahvalnosti za dobru uslugu pa savjetuju Nijemcima što da učine ako se zateknu u hrvatskom restoranu ili drugom ugostiteljskom objektu. 

U restoranima je, kažu, uobičajeno ostaviti napojnicu koja varira od 10 do 15 posto iznosa računa, posebno nakon izvrsnog obroka. Čak i ako odluče platiti karticom, savjetuju da se napojnica da u gotovini kako bi ona izravno išla osoblju. 

Gotovina bolja opcija

"Iako su plaćanja karticama praktična, često gube osobni dodir kada su u pitanju napojnice. Plaćanje gotovinom se smatra izravnim oblikom zahvalnosti, posebno u manjim objektima i ruralnim područjima", pišu Nijemci. 

S druge strane, dodaju kako su napojnice manje formalizirane u kafićima te kako je uobičajena praksa zaokružiti račun ili ostaviti "kusur" konobarima. 

Slično je i u taksijima gdje se, kaže, obično zaokruži cijena kako bi se nagradio vozač za brz i siguran dolazak na odredište. 

Napojnice u hotelima vide kao izražavanje zahvalnosti portiru ili, primjerice, sobarici. Njemački medij navodi da je primjereno ostaviti nekoliko eura dnevno ili napraviti jednu platu kod odjave. 

U konačnici, naglašavaju da napojnica nije samo financijska gesta, već je duboko ukorijenjena u kulturi zemlje. U svijetu gdje dominiraju digitalne transakcije, napojnica potiče osobno uvažavanje i čuva hrvatsko gostoprimstvo, zaključuje portal. 

NapojniceSezonaTuristiHrvatskaNjemačka
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