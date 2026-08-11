Sabalenka se javila nakon poraza: Dobila kritike na igru, ali i komplimente na račun izgleda

Najbolja tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka (28), oprostila se od Toronta objavom na Instagramu nakon ispadanja s WTA 1000 turnira. Njezina serija fotografija koje prikazuju opuštene trenutke izvan terena odmah je izazvala podijeljene reakcije.

Opuštanje u Kanadi uz dašak luksuza

Samo dva dana nakon što je poražena u četvrtom kolu National Bank Opena, Sabalenka je objavila seriju fotografija uz opis: "Vidimo se kasnije, Toronto". Umjesto sportskog razočaranja, objava je pružila uvid u njezin život izvan arene te pokazala njezinu opušteniju stranu u elegantnoj crnoj haljini.

Komplimenti i kritike u komentarima

Objava je prikupila stotine tisuća lajkova, a komentari su bili pravi primjer podijeljenih mišljenja. Velik broj fanova bio je oduševljen njezinim izgledom, a komplimenti poput "Prelijepa si", "Izgledaš sjajno" i "Prava kraljica" nizali su se ispod fotografija.

Ipak, značajan dio pratitelja nije skrivao razočaranje. Njezine fotografije protumačili su kao nedostatak fokusa na tenis. "Ovo je razlog zašto tvoja teniska karijera ne napreduje. Više te brine da budeš model", glasio je jedan od najoštrijih komentara. Drugi su poručili: "Kupio sam ulaznice za polufinale nadajući se da ću te gledati", dok su komentari poput "Tenis, tenis, tenis..." dodatno naglasili pritisak s kojim se suočava prva igračica svijeta.

Objava se tako pretvorila u platformu za raspravu o očekivanjima od vrhunskih sportaša. Unatoč podijeljenim reakcijama, Sabalenka je zatvorila poglavlje Toronta. Njezin idući i najvažniji izazov je obrana naslova na US Openu, gdje će imati priliku utišati kritičare i pokazati zašto je na vrhu svjetskog tenisa.