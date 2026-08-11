Branitelji iz Bosanske Posavine napravili lijepu gestu prema Vukovaru

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SVAKA ČAST! /

Hrvatski branitelji iz Domaljevca i Šamca u Bosanskoj Posavini donirali su 2500 eura za izgradnju Stadiona "12 hrvatskih redarstvenika" u Vukovaru.

Donaciju je danas primio vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, istaknuvši kako je riječ o snažnoj poruci zajedništva hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda bez obzira na državne granice.

Za izgradnju novog stadiona potrebno je ukupno 14 milijuna eura, a u prikupljanje sredstava mogu se uključiti svi zainteresirani građani kroz donacijsku kampanju "I ti si Vukovar".

Kampanji su se pridružili i hrvatski nogometni reprezentativci Vatreni te Hrvatski nogometni savez.

Novi Stadion "12 hrvatskih redarstvenika" trebao bi biti izgrađen u Vukovaru, a donacijskom kampanjom nastoji se okupiti što veći broj ljudi koji žele sudjelovati u njegovoj izgradnji. Više pogledajte u videu