Djeca zarobljena pod ruševinama, svijet obilaze prizori užasa: Traje utrka s vremenom

POTRES U KOLUMBIJI /

Više od 230 ljudi poginulo je, a više od 1500 je ozlijeđeno u razornom potresu magnitude 7,4 koji je pogodio zapad Kolumbije. Broj žrtava i dalje raste, a za gotovo 200 ljudi još se traga.

U zemlji je proglašena nacionalna katastrofa, vojska je raspoređena na pogođena područja, a spasilačke ekipe i volonteri vode utrku s vremenom pokušavajući pronaći preživjele pod ruševinama.

Među najteže pogođenim gradovima je Cali, gdje je uništeno ili oštećeno oko pet tisuća kuća. Tri bolnice su se urušile, još ih je 18 oštećeno, kao i 39 škola. Zbog opasnosti od pljački u gradu je uveden policijski sat.

Potres je imao epicentar u blizini San José del Palmara, u regiji Chocó, oko 250 kilometara od Bogote. Dogodio se na dubini od 96 kilometara, a bio je najjači potres u Kolumbiji u posljednjem desetljeću i najjači na zapadu zemlje od 1979. godine.

Pomoć Kolumbiji ponudile su druge države i međunarodne organizacije. Europska unija izdvojila je prvih 100 tisuća eura, a pomoć je najavio i UN. Zbog oštećene infrastrukture brojna područja imaju problema s opskrbom električnom energijom i vodom te komunikacijama, dok je promet obustavljen u šest zračnih luka.

Potraga za nestalima ne prestaje, a zemlju i dalje pogađaju naknadni potresi.

Ministarstvo vanjskih poslova i nadležno Veleposlanstvo Hrvatske u Brasiliji nakon potresa su u kontaktu s hrvatskom zajednicom u Kolumbiji i prate stanje, priopćili su iz Ministarstva. Prema posljednjim informacijama u Kolumbiji živi oko dvije tisuće pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a broj hrvatskih državljana u toj zemlji procjenjuje se na oko 500