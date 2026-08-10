Fešta do jutra u domu slavodobitnika: 'Ova pobjeda iznesena je na leđima mog Lorenza'

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'BEZ NJEGA NIŠTA' /

U domu slavodobitnika 311. Sinjske Alke slavilo se do jutra. Tino Radanović u pet je trka čvrstom alkarskom desnicom skupio 12 punata, a sada njome prima čestitke.

'Triba bit uporan, triba puno radit. Triba imat dobrog konja, bez njega nema ništa. Ova pobjeda je baš iznesena na leđima jako dobroga konja. Moj Lorenzo, 12-godišnji engleski punokrvnjak, je u biti ovo donio' rekao je Radanović.

Ovo je treći put da Tino Radanović osvaja slavodobitnički plamenac. Prvi put slavio je 2007., a drugi 2016. godine. Triput je osvajao i Baru.

Radanović je inače kriminalist u MUP-u, a postao je i zamjenik alajčauša.

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