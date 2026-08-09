Slavodobitnik Alke brat je čelnika jedne države firme: 'U mojoj kući će se slaviti do dugo u noć'

Alkar Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri u kojoj je naslov osvajao i 2007. te 2016. godine.

Radanović, koji je u ovogodišnjoj povorci obnašao i dužnost zamjenika alajčauša, do slavodobitničkog plamenca stigao je nakon pripetavanja u kojem su sudjelovala još trojica alkara: Josip Čačić, Pavao Prolić i Frano Talaja.

"Stvarno sam presretan. Imao sam dobrog konja, služio me je kroz cijelu godinu. U mojoj kući će se večeras slaviti do dugo u noć, svi su pozvani", poručio je Radanović.

Inače, slavodobitnik Alke je brat predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Joška Radanovića.

Tradicionalno viteško nadmetanje na Alkarskom trkalištu u Sinju pratilo je više tisuća posjetitelja i cijeli državni vrh, pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Milanović čestitao slavodobitniku

Milanović je čestitao je slavodobitniku Tinu Radanoviću na, kako je rekao, sjajnoj trci i izvrsnom rezultatu, kao i svim ostalim alkarskim jahačima i kopljanicima na "izuzetnoj Alci kakvu ne pamti".

Poručio je da do sljedeće Alke svima želi "mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve, i što bolju zaradu". "Do tada, sritno i do godine, Zdravi i veseli bili. Živila Alka!“, rekao je predsjednik.

Uoči natjecanja održan je tradicionalni vojvodin prijem u Alkarskim dvorima, na kojem je predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić istaknuo da je Alka, uz Čudotvornu Gospu Sinjsku, duboko utkana u biće naroda Cetinske krajine te predstavlja sinonim slobode i hrvatske kulturne baštine.

Sinjska alka održava se u spomen na pobjedu nad osmanlijskim osvajačima 1715. godine, a od 2010. upisana je na UNESCO-ov popis nematerijalne svjetske baštine. Cjelokupni program u Sinju završava večeras koncertom Siniše Vuce na Trgu dr. Franje Tuđmana.