Nikad napetija Alka: Četvorica alkara idu u pripetavanje za naslov slavodobitnika

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'TO SU LIPI PUNTI' /

Još nema slavodobitnika 311. Sinjske alke. Nakon tri trke čak četvorica alkara kopljanika imaju po sedam punata i odlaze u pripetavanje. Za titulu će se boriti Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić.

Prema riječima Joška Marića, prekaljenog alkara kopljanika koji je u Alci sudjelovao čak 36 godina i osvojio deset trofeja, očekuje se vrlo napeto pripetavanje.

'To su lipi punti, to su veliki punti na Alci. Zna se nekada desiti da se Alka dobije s devet punata, ali sa sedam punata ići pripetavanje. To su jako dobri punti', rekao je Marić.

Posebno je pohvalio današnje nastupe alkara, istaknuvši da su pokazali koliko su dobro uvježbani i opušteni. Nakon tri trke, u kojima je bilo mnogo pogodaka u sridu, upravo su četiri alkara s po sedam punata izborila pripetavanje.

Marić iza sebe ima deset trofeja – tri Alke, šest Čoja i jednu Baru. Svaka mu je, kaže, posebna na svoj način.

Ime ovogodišnjeg slavodobitnika trebalo bi biti poznato nakon pripetavanja, koje bi moglo trajati oko 45 minuta.

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