Imamo snimke ilegalne pršutane kod Drniša: Inspektor otkrio gdje su pršuti trebali završiti

Dan nakon što je Državni inspektorat otkrio ilegalnu pršutanu s gotovo 1000 komada pršuta u zaseoku Radonić u blizini Drniša, isplivali su novi detalji slučaja.

Inspektori su objekt otkrili nakon što su dobili dojave.

Utvrdili su da pršutana nije bila registrirana, da za nju nije postojala potrebna dokumentacija te da nije imala odobrenje Ministarstva poljoprivrede za obavljanje takve djelatnosti.

Pronađeno gotovo 10 tona mesnih proizvoda

Načelnik Sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane Državnog inspektorata Gordan Jerbić otkrio je detalje nadzora.

"Prilikom nadzora utvrđena je veća količina proizvoda životinjskog podrijetla za koju objekt ne postoji valjanu dokumentaciju o sljedivosti. Mogu reći da su pronađeni mesni proizvodi u količini 9800 kilograma. S obzirom na nedostatak sljedivosti i stalne dokumentacije, veterinarska inspekcija naredila je uništavanje putem ovlaštenog koncesionara", rekao je Jerbić.

Riječ je, među ostalim, o 960 pršuta, ali i drugim proizvodima koji su već bili pripremljeni za distribuciju.

"Ne bih sad govorio o vrijednosti, rekao sam da se uglavnom radi o pršutima, 960 pršuta, polovica pršuta i još neodređene količine već pripremljenog proizvoda s nekim deklaracijama, narezanog pršuta, pancete koji su spremni za distribuciju", kazao je Jerbić te otkrio da su pršuti trebali završiti u ugostiteljskim objektima.

Vlasnik bio pod elektroničkim nadzorom

Prema informacijama policije, vlasnik objekta je 74-godišnjak. Kako se neslužbeno doznaje, muškarac je bio pod elektroničkim nadzorom, odnosno imao je nanogicu.

Kada su inspektori stigli na teren, pozvali su i policiju.

Ipak, policija je nakon provedenih izvida objavila da nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela.

"Provedenim izvidima nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela", naveli su iz Policijske uprave šibensko-kninske.

Policija će o utvrđenim činjenicama podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Pršuti stigli iz Hrvatske i inozemstva

Inspektori su utvrdili i da su pršuti nabavljeni iz više izvora. Dio ih je nabavljen u Hrvatskoj, a dio u inozemstvu.

Zbog nedostatka potrebne dokumentacije i mogućnosti utvrđivanja sljedivosti proizvoda, veterinarska inspekcija naredila je njihovo uništavanje putem ovlaštenog koncesionara.

Ovaj slučaj nije izoliran. Veterinarska inspekcija provodi kontrole objekata, a samo je tijekom ovogodišnje turističke sezone zaplijenila više od 10 tisuća kilograma proizvoda životinjskog podrijetla koji nisu imali potrebne deklaracije.

Među zaplijenjenim proizvodima bilo je svega – od svježeg mesa i pršuta do drugih suhomesnatih proizvoda.

Slučaj kod Drniša tako je otvorio i pitanje sljedivosti proizvoda koji završavaju na tržištu, posebice tijekom turističke sezone kada je potražnja za mesnim i suhomesnatim proizvodima dodatno povećana.