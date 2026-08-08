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PRIJETNJA PO ZDRAVLJE /

Otpad nezakonito odložen kod Udbine? Miletić traži istragu: 'Poslao sam fotografije MUP-u

Otpad nezakonito odložen kod Udbine? Miletić traži istragu: 'Poslao sam fotografije MUP-u
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Foto: Facebook/screenshot/Zaustavimo Devastaciju Prirode

'Ovo više nije izolirani lokalni incident. Situacija u Lici predstavlja ozbiljnu prijetnju podzemnim vodama, tlu, zdravlju ljudi i nacionalnoj sigurnosti, s mogućim posljedicama za područje Like, Gacke i Sjevernog primorja'

8.8.2026.
12:45
Hina
Facebook/screenshot/Zaustavimo Devastaciju Prirode
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Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je u subotu od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.

Miletić je MUP-u dostavio lokaciju i fotografije koje je, kako navodi u priopćenju, dobio od građana te je zatražio da se utvrde vrsta, količina i podrijetlo otpada te ispita moguća prisutnost opasnih tvari, uključujući PFAS spojeve.

Zatražio je i da nadležna tijela žurno obiđu i dokumentiraju lokaciju te je, prema potrebi, osiguraju kako bi se spriječilo eventualno uklanjanje tragova ili daljnje odlaganje otpada. Prema njegovim navodima, sumnjivi otpad nalazi se na zemljišnoj čestici u katastarskoj općini Udbina koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Miletić smatra da slučaj treba istražiti i u kontekstu ranije otkrivenog nezakonitog odlaganja otpada na području Like i drugih dijelova Hrvatske. Pozvao se pritom na slučajeve na lokacijama Silos i Rakitovac u Gospiću te u Benkovcu, za koje Most tvrdi da su povezani, dok Lički Osik i Štikadu također svrstava u širi kontekst sumnji na nezakonito gospodarenje otpadom.

'Ovo nije izolirani lokalni incident' 

"Ovo više nije izolirani lokalni incident. Situacija u Lici predstavlja ozbiljnu prijetnju podzemnim vodama, tlu, zdravlju ljudi i nacionalnoj sigurnosti, s mogućim posljedicama za područje Like, Gacke i Sjevernog primorja", poručio je Miletić.

Od MUP-a traži da utvrdi nalazi li se na lokaciji nezakonito skladišten ili odložen otpad, o kojoj je vrsti i količini riječ, postoji li opasnost za okoliš i zdravlje ljudi te postoje li elementi kaznenog djela ili prekršajne odgovornosti.

Traži i utvrđivanje osobe ili osoba koje su otpad dovezle ili ostavile na toj lokaciji te provjeru moguće prisutnosti PFAS spojeva. Miletić je zatražio da se u postupanje uključe Državni inspektorat, inspekcija zaštite okoliša, nadležno državno odvjetništvo, civilna zaštita te tijela lokalne i regionalne samouprave.

Budući da je zemljište u državnom vlasništvu, smatra da treba utvrditi i kako je na njemu mogao završiti otpad nepoznatog podrijetla te tko je odgovoran za nadzor i zaštitu državne imovine.

Marin MiletiĆUdbinaOtpad
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