[KVIZ] Koliko stvarno znaš o glazbi, članovima i uspjesima benda U2?

U2 je irski rock bend osnovan u Dublinu 1976. godine te jedan je od najutjecajnijih i najdugovječnijih sastava u povijesti glazbe. Četvorica prijatelja, pjevač Bono (Paul Hewson), gitarist The Edge (David Evans), basist Adam Clayton i bubnjar Larry Mullen Jr. krenula su s probama u jednoj dublinskoj kuhinji i prerasla u globalni fenomen čije su himne obilježile generacije. Njihova karijera je putovanje od sirovih post-punk korijena do multimedijskih stadionskih spektakala, ispunjeno glazbenim inovacijama, političkim aktivizmom i neprekidnom evolucijom. Ovaj vodič provest će vas kroz ključne trenutke njihove karijere, najvažnije albume i hitove. Nakon što se upoznate s činjenicama o njihovom putu, testirajte svoje znanje kroz kviz koji će vam otkriti koliko doista poznajete ove irske rock legende.

Diskografija koja je mijenjala svijet: Ključni albumi i hitovi

Put benda U2 najbolje se može pratiti kroz njihovu diskografiju koja se neprestano mijenjala. Započeli su sirovim post-punk zvukom na debitantskom albumu Boy (1980.), no pravi proboj na svjetsku scenu dogodio se s albumom War (1983.). S tog albuma potječu popularne pjesme poput "Sunday Bloody Sunday" i "New Year's Day" koje su definirale njihov rani zvuk. Vrhunac slave dosegnuli su 1987. godine s albumom The Joshua Tree, remek-djelom koje ih je lansiralo u status globalnih superzvijezda. Hitovi poput "With or Without You", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" i "Where the Streets Have No Name" postali su bezvremenski klasici. Umjesto da nastave istim putem, bend se u devedesetima u Berlinu drastično reinventirao albumom Achtung Baby (1991.), prigrlivši alternativni rock i elektronički zvuk što je rezultiralo hitovima kao što su "One" i "Mysterious Ways". Njihova sposobnost prilagodbe pokazala se i 2000. godine s albumom All That You Can't Leave Behind, kojim su se vratili klasičnijem rock zvuku i osvojili svijet s pjesmom "Beautiful Day".

Više od glazbe: Aktivizam i društveni utjecaj

Uvjerenje da je U2 samo veliki stadionski bend jedna je od najvećih zabluda. Od samih početaka, njihovi tekstovi bavili su se političkim i društvenim temama. Njihov angažman nadišao je glazbu, a Bono je postao jedan od najpoznatijih svjetskih aktivista. Kroz organizacije kao što su ONE Campaign i (RED), posvetio se borbi protiv ekstremnog siromaštva i AIDS-a, posebice u Africi. Time je U2 dokazao da rock glazba može biti snažna platforma za poticanje društvenih promjena, pomičući granice onoga što se očekuje od globalnih superzvijezda.