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Severina podijelila intimni trenutak vozeći se u Pulu: Poslušajte kako zvuči nova balada

Severina podijelila intimni trenutak vozeći se u Pulu: Poslušajte kako zvuči nova balada
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pjesma, koja je službeno objavljena krajem srpnja, govori o osobi koja se osjeća nesposobnom voljeti nakon slomljenog srca

8.8.2026.
14:50
Antonela Ištvan
Luka Stanzl/PIXSELL
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Hrvatska glazbena diva Severina (54) ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši intiman trenutak uoči jednog od njenih najiščekivanijih koncerata. U kratkom videu objavljenom u subotu poslijepodne, pjevačica je pokazala kako zvuči njena nova balada i kako se priprema za njenu premijernu izvedbu, i to na putu prema rasprodanoj pulskoj Areni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Premijera pred punom Arenom

Na snimci se vidi Severina kako vozi Istarskim ipsilonom i strastveno pjeva svoju novu pjesmu “‘Nisam kriva ja’”. Pjevačica je, proživljavajući svaku riječ, dala publici uvid u sirovu emociju balade koja je, kako je otkrila, bila na "repeatu" tijekom njenog putovanja. "Spremna je za večeras, premijerno u pulskoj Areni, s preko 60 glazbenika na sceni", napisala je u opisu videa, najavljujući glazbeni spektakl. Pjesma, koja je službeno objavljena krajem srpnja, govori o osobi koja se osjeća nesposobnom voljeti nakon slomljenog srca, a Severinina izvedba u automobilu dala je naslutiti da publiku u Puli očekuje iznimno emotivna večer.

Rasprodani spektakl turneje 'Ja samo pjevam'

Koncert u Puli bio je jedna od ključnih postaja njezine uspješne turneje "Ja samo pjevam", koja je već napunila najveće dvorane u regiji. Za nastup u drevnom rimskom amfiteatru tjednima se tražila karta više, a posebnost ovog koncerta leži u fokusu na Severinin vokal i izvedbu uz pratnju velikog orkestra, što je koncept koji savršeno odgovara veličanstvenom ambijentu Arene. Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja, koji su u komentarima izrazili nestrpljenje. "Jedva čekanje", "Ta pjesma je sve što mi je trebalo", samo su neke od poruka, a podršku u obliku srca ostavila je i kolegica Doris Dragović.

Ova osobna i neformalna najava stvorila je snažan osjećaj povezanosti s publikom, pokazujući pjevačicu u njenom najranjivijem izdanju samo nekoliko sati prije izlaska na jednu od najljepših pozornica na svijetu. 

 

SeverinaPulaKoncert
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