Severina pokazala savršeno tijelo na novim snimkama: 'Inspiracija si!'

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Pjevačica je podijelila fotografiju s poluotoka Pelješca te kratkim, ali efektnim opisom "Klub 54" dala je do znanja da ponosno nosi svoje godine.

'Inspiracija si mnogim ženama'

Njezina objava, koja aludira na njezine 54 godine, izazvala je brojne komplimente obožavatelja koji su u komentarima istaknuli njezin nevjerojatan izgled i pozitivan duh. "Za tebe su godine samo broj! Inspiracija si mnogim ženama u svakom pogledu – živiš život vjerna sebi, a pritom održavaš fit tijelo i dobro srce", napisao je jedan pratitelj.

Komentari poput "Dalmatinska prelijepa sirena" i "Kraljica naša" samo su se nizali, dok su joj drugi poručivali da će jednako sjajno izgledati i kada uđe u "klub 64".

Zasluženi odmor nakon stresa

Ova objava dolazi u posebno značajnom trenutku za pjevačicu. Naime, početkom srpnja 2026. godine, samo nekoliko tjedana prije odmora na Pelješcu, Severina je dobila važnu pravnu pobjedu. Pjevačica je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje, u slučaju koji je proizašao iz dugogodišnje borbe za skrbništvo.

I tada se oglasila na Instagramu, poručivši kako "pravda na kraju uvijek pobijedi".