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'KLUB 54' /

Severina pokazala savršeno tijelo na novim snimkama: 'Inspiracija si!'

Severina pokazala savršeno tijelo na novim snimkama: 'Inspiracija si!'
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Foto: Severina/Instagram

Popularna pjevačica ponovno je dokazala zašto opravdano nosi titulu jedne od najzgodnijih žena na našoj sceni

18.7.2026.
15:53
Hot.hr
Severina/Instagram
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Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Pjevačica je podijelila fotografiju s poluotoka Pelješca te kratkim, ali efektnim opisom "Klub 54" dala je do znanja da ponosno nosi svoje godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

 

'Inspiracija si mnogim ženama'

Njezina objava, koja aludira na njezine 54 godine, izazvala je brojne komplimente obožavatelja koji su u komentarima istaknuli njezin nevjerojatan izgled i pozitivan duh. "Za tebe su godine samo broj! Inspiracija si mnogim ženama u svakom pogledu – živiš život vjerna sebi, a pritom održavaš fit tijelo i dobro srce", napisao je jedan pratitelj.

Komentari poput "Dalmatinska prelijepa sirena" i "Kraljica naša" samo su se nizali, dok su joj drugi poručivali da će jednako sjajno izgledati i kada uđe u "klub 64". 

Zasluženi odmor nakon stresa

Ova objava dolazi u posebno značajnom trenutku za pjevačicu. Naime, početkom srpnja 2026. godine, samo nekoliko tjedana prije odmora na Pelješcu, Severina je dobila važnu pravnu pobjedu. Pjevačica je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje, u slučaju koji je proizašao iz dugogodišnje borbe za skrbništvo.

I tada se oglasila na Instagramu, poručivši kako "pravda na kraju uvijek pobijedi".

SeverinaZgodnaLjeto
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