Severina raznježila emotivnim fotkama: 'Mame i sinovi, zauvijek posebna ljubav'

Pjevačica Severina Vučković (54) s pratiteljima je podijelila dirljiv uvid u svoj privatni život, objavivši niz fotografija sa sinom s ljetovanja na Korčuli. U samo nekoliko riječi, pjevačica je otkrila što za nju predstavlja istinsku sreću.

Idila na odmoru nakon turbulentnog razdoblja

Fotografije prikazuju Severinu i njezinog sina u zagrljaju na kamenom zidu s pogledom na luku okupanu zalaskom sunca. Njihovi osmijesi i pogledi puni ljubavi govore više od riječi, a pjevačica je uz objavu kratko napisala: "Za mene je sreća...". Hashtagovi #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca.

Ovi trenuci opuštanja na Korčuli dolaze nakon dinamičnog razdoblja za pjevačicu. Njezina ljetna turneja "Ja samo pjevam" niže uspjehe, a koncert u pulskoj Areni, zakazan za 8. kolovoza, rasprodan je gotovo mjesec dana unaprijed. Istovremeno, početkom srpnja doživjela je i olakšanje nakon što je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje u slučaju povezanom s dugogodišnjom i medijski eksponiranom borbom za skrbništvo.

Poruke podrške i ljubavi

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu emotivnih reakcija, kako obožavatelja, tako i brojnih Severininih prijatelja i kolega s javne scene. Među prvima su se javili Matija Vuica, Ljupka Gojić Mikić i Sonja Dvornik, ostavljajući srca kao znak podrške.

Njezin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić sažeo je osjećaje mnogih u komentaru: "Mame i sinovi, zauvijek posebna ljubav...". Obožavatelji su se pridružili s jednako toplim riječima. "Vaši osmesi govore sve", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Najveća je sreća imati uz sebe osobu koju najviše voliš na svijetu! Majčinska ljubav je najveća i najmoćnija stvar na svijetu."