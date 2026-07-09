Severina se nakon velike pravne pobjede oglasila iz Splita u bikiniju i sa zagonetnom porukom

Pjevačica Severina Vučković (54) ponovno je privukla veliku pažnju javnosti novom objavom iz rodnog Splita, no ovog puta njezine riječi nose znatno dublje značenje. Pozirajući uz more, pjevačica je napisala kratak, ali znakovit opis: "Idem se bacit u more… jer more će sve odnit", uz svoje prepoznatljive hashtagove #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca.

Iako njezina poruka na prvu zvuči kao ljetna metafora, mnogi je povezuju s turbulentnim razdobljem kroz koje je prolazila, ali i s nedavnim velikim olakšanjem. Podsjećamo, Općinski kazneni sud u Zagrebu nepravomoćno je oslobodio Severinu optužbi za nametljivo ponašanje prema Ljiljani Klinger, ravnateljici osnovne škole, i Gordani Buljan Flander, bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih. Tužiteljstvo je za pjevačicu tražilo uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora, no sud je nakon analize dokumentacije i dokaza zaključio kako se u njezinim porukama i postupcima uopće ne radi o tom kaznenom djelu. Severina je tijekom postupka isticala da je reagirala isključivo kao majka u jeku borbe za skrbništvo nad sinom, pa rečenica da "more sve odnosi" u ovom kontekstu zvuči kao simbolično pranje od nakupljenog trogodišnjeg sudskog stresa i konačna pobjeda pravde.

Kraj trogodišnje sudske drame i povratak na pozornicu

Nakon što je uspješno prebrodila teške izazove i "napunila baterije" u Splitu, pjevačica se okreće onome što najbolje radi. Pred njom su brojni koncerti u sklopu ljetne turneje, među kojima se posebno ističe veliki glazbeni spektakl u pulskoj Areni, gdje će publika još jednom imati priliku uživati u njezinoj energiji.