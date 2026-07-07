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NEPRAVOMOĆNA PRESUDA /

Severina osobođena krivnje: 'Nije se ponašala nametljivo'

Severina osobođena krivnje: 'Nije se ponašala nametljivo'
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Foto: Žiga Živulović jr./F.A. Bobo/

Severina je prošloga tjedna u obrani odbacila krivnju

7.7.2026.
19:37
danas.hr
Žiga Živulović jr./F.A. Bobo/
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Pjevačica Severina Vučković oslobođena je krivnje prvostupanjskom, nepravomoćnom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, doznaje Jutarnji list.

Tužiteljstvo zagrebačkog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva tražilo je 10 mjeseci uvjetnog zatvora 

Sud je zaključio da se Severina nije nametljivo ponašala prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger, kao ni prema bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander.

Severina prošloga tjedna u obrani odbacila krivnju i odbila odgovarati na pitanja tužiteljstva. Jutarnji neslužbeno doznaje da je sud zaključio da optužbe protiv Severine nisu kazneno djelo koje joj se stavlja na teret te da bi to moglo ići u pravcu djela koje se progone privatno.

Sudski postupak trajev već tri godine, nakon što se otkrilo da je pjevačica poslala Klinger i Buljan Flander više od 150 poruka jer je bila nezadovoljna kako su djelovale u postupku koji se vodio radi odluke s kojim će roditeljem Severinin sin živjeti.

SeverinaSudZagreb
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