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Gdje Severina puni baterije? Pohvalila se prizorima iz bajkovite regije koji oduzimaju dah

Gdje Severina puni baterije? Pohvalila se prizorima iz bajkovite regije koji oduzimaju dah
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Foto: Žiga Živulović jr./F.A. Bobo/

Na društvenim mrežama se pohvalila idiličnim prizorima iz srca Francuske

4.7.2026.
11:45
Hot.hr
Žiga Živulović jr./F.A. Bobo/
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Hrvatska glazbena ikona Severina (54) ovih dana puni baterije u srcu francuske Provanse, a svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila najnovije prizore ljetnog odmora koji odiše mirom i luksuzom.

U fokusu njezine objave ovoga puta našla su se beskrajna polja lavande i prepoznatljivi mirisi i boje juga Francuske, uz opis koji je sve rekao u jednoj rečenici - “Poljem se širi miris… lavande”. Upravo ti kadrovi u ljubičastim tonovima, uz šetnje kroz idilične krajolike Luberona, prikazali su potpuno opuštenu i romantičnu stranu pjevačice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Severina je odsjela u slikovitom Gordesu, na području Luberona, gdje je uživala u kamenim uličicama jednog od najljepših francuskih sela, raskošnom hotelu uklesanom u stijene te vrhunskoj gastronomiji u restoranima s Michelinovim potpisom. Njezina objava otkrila je spoj luksuza i autentične provansalske atmosfere, od dnevnih šetnji do večernjih trenutaka u elegantnom ambijentu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Ovaj francuski bijeg dolazi kao kratki predah uoči njezina velikog koncerta u pulskoj Areni 8. kolovoza, gdje će nastupiti u sklopu turneje “Ja samo pjevam”, pa je jasno da Severina koristi Provansu kao savršeno mjesto za odmor prije povratka na pozornicu.

SeverinaOdmorFrancuskaPunjenje Baterija
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