Gdje Severina puni baterije? Pohvalila se prizorima iz bajkovite regije koji oduzimaju dah
Na društvenim mrežama se pohvalila idiličnim prizorima iz srca Francuske
Hrvatska glazbena ikona Severina (54) ovih dana puni baterije u srcu francuske Provanse, a svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila najnovije prizore ljetnog odmora koji odiše mirom i luksuzom.
U fokusu njezine objave ovoga puta našla su se beskrajna polja lavande i prepoznatljivi mirisi i boje juga Francuske, uz opis koji je sve rekao u jednoj rečenici - “Poljem se širi miris… lavande”. Upravo ti kadrovi u ljubičastim tonovima, uz šetnje kroz idilične krajolike Luberona, prikazali su potpuno opuštenu i romantičnu stranu pjevačice.
Severina je odsjela u slikovitom Gordesu, na području Luberona, gdje je uživala u kamenim uličicama jednog od najljepših francuskih sela, raskošnom hotelu uklesanom u stijene te vrhunskoj gastronomiji u restoranima s Michelinovim potpisom. Njezina objava otkrila je spoj luksuza i autentične provansalske atmosfere, od dnevnih šetnji do večernjih trenutaka u elegantnom ambijentu.
Ovaj francuski bijeg dolazi kao kratki predah uoči njezina velikog koncerta u pulskoj Areni 8. kolovoza, gdje će nastupiti u sklopu turneje “Ja samo pjevam”, pa je jasno da Severina koristi Provansu kao savršeno mjesto za odmor prije povratka na pozornicu.