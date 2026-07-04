Gdje Severina puni baterije? Pohvalila se prizorima iz bajkovite regije koji oduzimaju dah

Hrvatska glazbena ikona Severina (54) ovih dana puni baterije u srcu francuske Provanse, a svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila najnovije prizore ljetnog odmora koji odiše mirom i luksuzom.

U fokusu njezine objave ovoga puta našla su se beskrajna polja lavande i prepoznatljivi mirisi i boje juga Francuske, uz opis koji je sve rekao u jednoj rečenici - “Poljem se širi miris… lavande”. Upravo ti kadrovi u ljubičastim tonovima, uz šetnje kroz idilične krajolike Luberona, prikazali su potpuno opuštenu i romantičnu stranu pjevačice.

Severina je odsjela u slikovitom Gordesu, na području Luberona, gdje je uživala u kamenim uličicama jednog od najljepših francuskih sela, raskošnom hotelu uklesanom u stijene te vrhunskoj gastronomiji u restoranima s Michelinovim potpisom. Njezina objava otkrila je spoj luksuza i autentične provansalske atmosfere, od dnevnih šetnji do večernjih trenutaka u elegantnom ambijentu.

Ovaj francuski bijeg dolazi kao kratki predah uoči njezina velikog koncerta u pulskoj Areni 8. kolovoza, gdje će nastupiti u sklopu turneje “Ja samo pjevam”, pa je jasno da Severina koristi Provansu kao savršeno mjesto za odmor prije povratka na pozornicu.