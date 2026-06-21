Severina napravila neočekivani potez usred koncerta: Pazite nevjericu na licu djevojke

Hrvatska glazbena zvijezda Severina (54) svojim je obožavateljima na Instagramu pružila detaljan uvid u nezaboravnu večer s koncerta u Crikvenici, a priča je kulminirala nevjerojatnim potezom koji je jednu sretnu djevojku iz publike ostavio bez daha. Kroz seriju fotografija i videa, pjevačica je ispričala priču o večeri koja je, osim sjajne atmosfere, imala i jedan neočekivani preokret.

Vrhunac večeri, koji je Severina sačuvala za kraj svoje objave, dogodio se tijekom samog nastupa. Kako se vidi na crno-bijeloj snimci, pjevačici je usred izvedbe donijela spontanu odluku koja je dirnula sve prisutne. Okrenula se prema publici i odlučila pokloniti svoju haljinu obožavateljici koja je stajala u prvom redu.

Snimka prikazuje šok i nevjericu na licu djevojke dok joj pjevačica predaje komad odjeće. Priča je dobila i svoj epilog iza pozornice, gdje se Severina, odjevena u bijeli kućni ogrtač s ručnikom na glavi, fotografirala sa sretnom obožavateljicom i njezinim novim "suvenirom".

Javila se i Neda Parmać

"Na binu se izašlo u haljini... s bine se vratilo u šlafroku i ručniku", zaključila je pjevačica u opisu, sažimajući nevjerojatan ishod večeri.

Njezin potez izazvao je lavinu pozitivnih komentara, a pjevačica Neda Parmać duhovito je upitala: "Seve, reci koji je sljedeći koncert na kojem dijeliš haljinu? Eto me u prvi red plješćem."